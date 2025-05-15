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Курс юаня вырос на 6 копеек, до 11,12 рубля

Курс юаня вырос на 6 копеек, до 11,12 рубля - 15.05.2025, ПРАЙМ

Курс юаня вырос на 6 копеек, до 11,12 рубля

Курс рубля по итогам торгов четверга снизился к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 11,12 рубля, следует из данных Московской биржи. | 15.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-15T19:06+0300

2025-05-15T19:06+0300

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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Курс рубля по итогам торгов четверга снизился к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 11,12 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 6 копеек по отношению к предыдущему закрытию - до 11,12 рубля.

https://1prime.ru/20250515/kurs-857615939.html

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рынок, юань, курсы валют, рубль