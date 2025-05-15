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Курс рубля к юаню снизился по итогам торгов четверга

Курс рубля к юаню снизился по итогам торгов четверга - 15.05.2025, ПРАЙМ

Курс рубля к юаню снизился по итогам торгов четверга

Рубль к юаню на Московской бирже в четверг продемонстрировал умеренное снижение, следует из данных площадки. | 15.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-15T19:29+0300

2025-05-15T19:29+0300

2025-05-15T19:29+0300

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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ, Никола Косич. Рубль к юаню на Московской бирже в четверг продемонстрировал умеренное снижение, следует из данных площадки. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 6 копеек по отношению к предыдущему закрытию - до 11,12 рубля. Июльский фьючерс нефти марки Brent на 19.08 мск дешевел на 2,33% - до 64,55 доллара за баррель. РУБЛЬ НЕ ОСБЛАБЛЯЕТ ХВАТКИ Юань вырос на 0,52%. Курс китайской валюты в четверг двигался в диапазоне 11,08-11,17 рубля. "Рубль не ослабляет хватки – доллар фактически прижат к 80, юань ходит у 11,1. Причина все та же – предложение инвалют с лихвой перекрывает спрос на них. Импорт подавлен из-за высоких ставок, потребители сокращают расходы. Экспортеры продают свыше 90% своей выручки на внутреннем рынке – покрывать растущие из-за инфляции рублевые расходы выгоднее, реализуя валюту, чем обращаясь к сверхдорогим кредитам", - заметил Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Рублю дополнительно помогают ежедневные продажи в рамках бюджетного правила, добавил эксперт. "Данные ЦБ РФ указали на слабое укрепление рубля к евро, но на некоторое ослабление российской валюты к доллару. Утром на валютном рынке РФ были высокие уровни волатильности по мере того, как инвесторы отыгрывали новости о составе российской делегации на переговорах. В дальнейшем впрочем, рубль стабилизировался в ожидании более конкретных геополитических новостей", - отметил Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "Российский рубль слегка снизился. Внебиржевой сектор нейтрален, хотя остальные рынки подверглись влиянию волатильности из-за ожиданий встречи политиков России и Украины в Стамбуле. Опубликованные накануне данные Росстата показали, что недельная инфляция в РФ немного выросла, а годовая — понизилась. Отклонения незначительные, общий индекс потребительских цен все еще выше 10%", - прокомментировал Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал". ПРОГНОЗЫ Вероятно, и в пятницу курс задержится вблизи 11,10 рубля за юань до прояснения перспектив деэскалации, считает Григорьев. "В геополитике - вновь рост неопределенности, и эта опора поддержки рубля ослаблена. Поэтому в конце недели допускаем движение юаня к 11,2, а доллара – выше 81 рубля", - отмечает Шепелев.

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рынок, "бкс мир инвестиций", росстат, ук альфа-капитал, украина, курсы валют, юань, рубль