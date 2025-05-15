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Захарова призвала Запад посадить Киев за стол переговоров в Стамбуле

Захарова призвала Запад посадить Киев за стол переговоров в Стамбуле - 15.05.2025, ПРАЙМ

Захарова призвала Запад посадить Киев за стол переговоров в Стамбуле

Российская переговорная делегация готова к работе в Стамбуле, а Западу нужно брать и сажать Киев за стол переговоров, заявила официальный представитель МИД РФ... | 15.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-15T17:35+0300

2025-05-15T17:35+0300

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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Российская переговорная делегация готова к работе в Стамбуле, а Западу нужно брать и сажать Киев за стол переговоров, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Профессионалы прибыли, они готовы к работе, господин (глава делегации РФ Владимир - ред.) Мединский делает регулярные комментарии. Нужно просто западникам прекращать эту истерику, брать себя в руки, брать своих подопечных киевскорежимных и усаживать их за тот самый стол переговоров, о котором они говорили столько недель", - сказала она журналистам на полях дискуссии в Госдуме. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут после 16.00 мск там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.

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россия, рф, украина, турция, мединский, мария захарова, владимир путин