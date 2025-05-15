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Переговоры в Стамбуле перенесены на вторую половину дня

Переговоры в Стамбуле перенесены на вторую половину дня - 15.05.2025, ПРАЙМ

Переговоры в Стамбуле перенесены на вторую половину дня

Переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле перенесены на вторую половину дня по инициативе турецкой стороны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... | 15.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-15T11:54+0300

2025-05-15T11:54+0300

2025-05-15T11:54+0300

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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле перенесены на вторую половину дня по инициативе турецкой стороны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "По инициативе турецкой стороны переговоры перенесены на вторую половину дня" - сказала Захарова на брифинге. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Осведомленный источник ранее рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.

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россия, мировая экономика, рф, украина, турция, мария захарова, владимир путин, дмитрий песков