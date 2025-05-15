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Киев пытается устраивать шоу вокруг переговоров в Стамбуле, заявили в МИД - 15.05.2025, ПРАЙМ
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Киев пытается устраивать шоу вокруг переговоров в Стамбуле, заявили в МИД
Киев пытается устраивать шоу вокруг переговоров в Стамбуле, заявили в МИД - 15.05.2025, ПРАЙМ
Киев пытается устраивать шоу вокруг переговоров в Стамбуле, заявили в МИД
Киев пытается устраивать шоу вокруг предстоящих переговоров, которые запланированы на 15 мая в Стамбуле. Об этом заявила официальный представитель МИД России... | 15.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-15T12:26+0300
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Киев пытается устраивать шоу вокруг предстоящих переговоров, которые запланированы на 15 мая в Стамбуле. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Мы, конечно, внимательно следим за риторикой Киева. Киевский режим, очевидно, как это и делал много лет, пытается и в данном случае всё предшествующее время устраивать шоу вокруг переговоров", - отметила она на брифинге. Захарова подчеркнула, что Россия исходит из позиции президента Владимира Путина, который заявил о необходимости долгосрочного и стабильного мира. Именно с такой установкой работает и российская делегация, которая приехала в Стамбул.Официальный представитель МИД также добавила, что уровень готовности украинской стороны к серьезным переговорам станет ясен в ходе мероприятий в Стамбуле.
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россия, рф, украина, турция, мария захарова, владимир путин, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, РФ, УКРАИНА, ТУРЦИЯ, Мария Захарова, Владимир Путин, Дмитрий Песков
12:26 15.05.2025
 
Киев пытается устраивать шоу вокруг переговоров в Стамбуле, заявили в МИД

Захарова: Киев пытается устраивать шоу вокруг переговоров в Стамбуле

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Киев пытается устраивать шоу вокруг предстоящих переговоров, которые запланированы на 15 мая в Стамбуле. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Мы, конечно, внимательно следим за риторикой Киева. Киевский режим, очевидно, как это и делал много лет, пытается и в данном случае всё предшествующее время устраивать шоу вокруг переговоров", - отметила она на брифинге.
Захарова подчеркнула, что Россия исходит из позиции президента Владимира Путина, который заявил о необходимости долгосрочного и стабильного мира. Именно с такой установкой работает и российская делегация, которая приехала в Стамбул.
Официальный представитель МИД также добавила, что уровень готовности украинской стороны к серьезным переговорам станет ясен в ходе мероприятий в Стамбуле.
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге по текущим вопросам внешней политики - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2025
В МИД объяснили смысл переговоров Стамбуле
10:59
 
ПолитикаРОССИЯРФУКРАИНАТУРЦИЯМария ЗахароваВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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