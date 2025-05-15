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Киев пытается устраивать шоу вокруг переговоров в Стамбуле, заявили в МИД

Киев пытается устраивать шоу вокруг переговоров в Стамбуле, заявили в МИД - 15.05.2025, ПРАЙМ

Киев пытается устраивать шоу вокруг переговоров в Стамбуле, заявили в МИД

Киев пытается устраивать шоу вокруг предстоящих переговоров, которые запланированы на 15 мая в Стамбуле. Об этом заявила официальный представитель МИД России... | 15.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-15T12:26+0300

2025-05-15T12:26+0300

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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Киев пытается устраивать шоу вокруг предстоящих переговоров, которые запланированы на 15 мая в Стамбуле. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Мы, конечно, внимательно следим за риторикой Киева. Киевский режим, очевидно, как это и делал много лет, пытается и в данном случае всё предшествующее время устраивать шоу вокруг переговоров", - отметила она на брифинге. Захарова подчеркнула, что Россия исходит из позиции президента Владимира Путина, который заявил о необходимости долгосрочного и стабильного мира. Именно с такой установкой работает и российская делегация, которая приехала в Стамбул.Официальный представитель МИД также добавила, что уровень готовности украинской стороны к серьезным переговорам станет ясен в ходе мероприятий в Стамбуле.

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россия, рф, украина, турция, мария захарова, владимир путин, дмитрий песков