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Россия не признает нейтралитет Швейцарии, заявила Захарова

Россия не признает нейтралитет Швейцарии, заявила Захарова - 15.05.2025, ПРАЙМ

Россия не признает нейтралитет Швейцарии, заявила Захарова

РФ не рассматривает Швейцарию как нейтральное государство, в случае вооруженного конфликта в Европе РФ не будет уважать нейтралитет Швейцарии, заявила... | 15.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-15T12:47+0300

2025-05-15T12:47+0300

2025-05-15T12:47+0300

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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. РФ не рассматривает Швейцарию как нейтральное государство, в случае вооруженного конфликта в Европе РФ не будет уважать нейтралитет Швейцарии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Мы не рассматриваем Швейцарию как нейтральное государство. Швейцария утвердила внешнеполитическую стратегию, она исключает Россию из системы европейской безопасности. Швейцария наращивает контакты с НАТО, она открыла офис связи Альянса в Женеве. Швейцария участвует в совместной системе ПВО стран НАТО, которая называется Европейский небесный щит. С подачи киевского режима в июне прошлого года Швейцария провела так называемый саммит о мире на Украине, и при этом Швейцария, не будучи членом Европейского Союза, присоединилась ко всем антироссийским санкциям ЕС. Какой же тут может быть нейтральный статус? Для нас нейтралитет и Швейцария на данном этапе понятия несовместимые", - сказала Захарова на брифинге. Она заявила, что РФ не будет уважать якобы нейтральный статус Швейцарии в случае военного конфликта в Европе. "Ну если мы его не признаем, как же мы можем его уважать?" - завила она. Швейцария не входит в Евросоюз и НАТО, однако страна с 24 февраля 2022 года присоединилась почти ко всем европейским санкциям против РФ и Белоруссии. Государство в рамках санкций заблокировало частные российские активы на сумму в 7,4 миллиарда швейцарских франков (около 8,38 миллиарда долларов). Правительство Швейцарии также сообщило, что в стране заблокированы около 7,45 миллиарда швейцарских франков активов российского Центробанка (около 8,44 миллиарда долларов), и что власти государства внимательно следят за международными дискуссиями по вопросу конфискации замороженных активов РФ. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Он на встрече в ООН указал швейцарскому министру иностранных дел Иньяцио Кассису, что руководство в Москве не намерено оставлять без внимания враждебные шаги европейской страны и учтет их при выстраивании взаимодействия.

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россия, швейцария, москва, мария захарова, сергей лавров, нато, мид рф, ес