https://1prime.ru/20250515/zakharova-857598492.html

Захарова ответила на слова Зеленского о "бутафорном" уровне делегации

Захарова ответила на слова Зеленского о "бутафорном" уровне делегации - 15.05.2025, ПРАЙМ

Захарова ответила на слова Зеленского о "бутафорном" уровне делегации

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова Владимира Зеленского о якобы "бутафорном" уровне делегации России в Стамбуле, заявила,... | 15.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-15T12:50+0300

2025-05-15T12:50+0300

2025-05-15T12:50+0300

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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова Владимира Зеленского о якобы "бутафорном" уровне делегации России в Стамбуле, заявила, что сам Зеленский является клоуном и неудачником, который говорит о заслуженных людях. "Кто использует слово бутафорный? Клоун? Неудачник? Человек вообще с неизвестным образованием в отношении людей, у которых есть не просто базовое образование, а учёные степени, заслуги перед отечеством, кто своим трудом доказал уровень профессионализма. Они их так называет? Бутафорией? Да кто он есть?", - сказала она в ходе брифинга. Захарова также задалась вопросом, на каком основании человек, который пришёл к власти на информационных технологиях и огромных капиталовложениях, вообще может усомниться в профессиональном уровне хоть кого бы то ни было. "Это человек, который не имеет права так говорить о высочайших профессионалах своего дела. Мало того переговорная команда, это делегация, как это и было объявлено, именно слово делегация звучало в соответствующих предложениях России, именно она три года назад дала этому самому по-настоящему бутафорному шанс на сохранение и своей страны, и своего народа, который он так же бездарно, потому что бутафорный, не использовал", - заключила Захарова.

https://1prime.ru/20250515/mid-857595365.html

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