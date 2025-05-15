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Захарова ответила на слова Зеленского о "бутафорном" уровне делегации - 15.05.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250515/zakharova-857598492.html
Захарова ответила на слова Зеленского о "бутафорном" уровне делегации
Захарова ответила на слова Зеленского о "бутафорном" уровне делегации - 15.05.2025, ПРАЙМ
Захарова ответила на слова Зеленского о "бутафорном" уровне делегации
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова Владимира Зеленского о якобы "бутафорном" уровне делегации России в Стамбуле, заявила,... | 15.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-15T12:50+0300
2025-05-15T12:50+0300
политика
общество
россия
москва
стамбул
мария захарова
владимир зеленский
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова Владимира Зеленского о якобы "бутафорном" уровне делегации России в Стамбуле, заявила, что сам Зеленский является клоуном и неудачником, который говорит о заслуженных людях. "Кто использует слово бутафорный? Клоун? Неудачник? Человек вообще с неизвестным образованием в отношении людей, у которых есть не просто базовое образование, а учёные степени, заслуги перед отечеством, кто своим трудом доказал уровень профессионализма. Они их так называет? Бутафорией? Да кто он есть?", - сказала она в ходе брифинга. Захарова также задалась вопросом, на каком основании человек, который пришёл к власти на информационных технологиях и огромных капиталовложениях, вообще может усомниться в профессиональном уровне хоть кого бы то ни было. "Это человек, который не имеет права так говорить о высочайших профессионалах своего дела. Мало того переговорная команда, это делегация, как это и было объявлено, именно слово делегация звучало в соответствующих предложениях России, именно она три года назад дала этому самому по-настоящему бутафорному шанс на сохранение и своей страны, и своего народа, который он так же бездарно, потому что бутафорный, не использовал", - заключила Захарова.
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общество , россия, москва, стамбул, мария захарова, владимир зеленский, мид рф
Политика, Общество , РОССИЯ, МОСКВА, Стамбул, Мария Захарова, Владимир Зеленский, МИД РФ
12:50 15.05.2025
 
Захарова ответила на слова Зеленского о "бутафорном" уровне делегации

Захарова назвала Зеленского клоуном и неудачником

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова Владимира Зеленского о якобы "бутафорном" уровне делегации России в Стамбуле, заявила, что сам Зеленский является клоуном и неудачником, который говорит о заслуженных людях.
"Кто использует слово бутафорный? Клоун? Неудачник? Человек вообще с неизвестным образованием в отношении людей, у которых есть не просто базовое образование, а учёные степени, заслуги перед отечеством, кто своим трудом доказал уровень профессионализма. Они их так называет? Бутафорией? Да кто он есть?", - сказала она в ходе брифинга.
Захарова также задалась вопросом, на каком основании человек, который пришёл к власти на информационных технологиях и огромных капиталовложениях, вообще может усомниться в профессиональном уровне хоть кого бы то ни было.
"Это человек, который не имеет права так говорить о высочайших профессионалах своего дела. Мало того переговорная команда, это делегация, как это и было объявлено, именно слово делегация звучало в соответствующих предложениях России, именно она три года назад дала этому самому по-настоящему бутафорному шанс на сохранение и своей страны, и своего народа, который он так же бездарно, потому что бутафорный, не использовал", - заключила Захарова.
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2025
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ПолитикаОбществоРОССИЯМОСКВАСтамбулМария ЗахароваВладимир ЗеленскийМИД РФ
 
 
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