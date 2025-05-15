https://1prime.ru/20250515/zakharova-857606716.html

Захарова посмеялась над словами Рютте и Барро о "мяче" на стороне России

Захарова посмеялась над словами Рютте и Барро о "мяче" на стороне России - 15.05.2025, ПРАЙМ

Захарова посмеялась над словами Рютте и Барро о "мяче" на стороне России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в шутливой форме прокомментировала заявления генсека НАТО Марка Рютте и главы МИД Франции Жана-Ноэля Барро о... | 15.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-15T15:24+0300

2025-05-15T15:24+0300

2025-05-15T15:24+0300

политика

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мария захарова

марк рютте

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МОСКВА, 15 мая – ПРАЙМ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в шутливой форме прокомментировала заявления генсека НАТО Марка Рютте и главы МИД Франции Жана-Ноэля Барро о том, что "мяч" в переговорном процессе по Украине находится на стороне Москвы. Как пишет Захарова, Рютте ранее заявил, что "мяч на стороне России", в то время как Барро заявил, что перед Украиной в Стамбуле оказался пустой стул, где должен был сидеть президент РФ Владимир Путин. "Так мяч или стул?", - написала официальный представитель МИД РФ в своем Telegram-канале. Как отметила Захарова, на стороне Москвы не только мяч, но и правда, но чтобы "пробить по воротам", нужно присутствие украинской сборной, которая пока что "крутится вокруг шеста микрофонов".

https://1prime.ru/20250515/es-857604458.html

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россия, общество , украина, турция, мария захарова, марк рютте