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Запад просто испугался делегации России в Стамбуле, заявила Захарова

Запад просто испугался делегации России в Стамбуле, заявила Захарова - 15.05.2025, ПРАЙМ

Запад просто испугался делегации России в Стамбуле, заявила Захарова

Заявления западных представителей о высокопрофессиональной делегации переговорщиков РФ в Стамбуле создают впечатление, что в странах НАТО просто испугались... | 15.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-15T17:43+0300

2025-05-15T17:43+0300

2025-05-15T17:43+0300

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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Заявления западных представителей о высокопрофессиональной делегации переговорщиков РФ в Стамбуле создают впечатление, что в странах НАТО просто испугались российских делегатов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Российская делегация в составе профессионалов высшей категории, представляющих и дипломатию, и оборонное ведомство, и международники-правовики входят в ее состав, вылетела, прибыла на место и готова к работе. Мы видим истерику, которую начали натовские министры иностранных дел, брюссельские чиновники. Я читаю буквально каждые пять минут невероятные по истеричности заявления, и складывается такое ощущение, что они просто испугались", - сказала она журналистам на полях мероприятия в Госдуме.

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россия, мировая экономика, рф, москва, стамбул, мария захарова, нато, госдума