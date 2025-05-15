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Запад просто испугался делегации России в Стамбуле, заявила Захарова - 15.05.2025, ПРАЙМ
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Запад просто испугался делегации России в Стамбуле, заявила Захарова
Запад просто испугался делегации России в Стамбуле, заявила Захарова - 15.05.2025, ПРАЙМ
Запад просто испугался делегации России в Стамбуле, заявила Захарова
Заявления западных представителей о высокопрофессиональной делегации переговорщиков РФ в Стамбуле создают впечатление, что в странах НАТО просто испугались... | 15.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-15T17:43+0300
2025-05-15T17:43+0300
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Заявления западных представителей о высокопрофессиональной делегации переговорщиков РФ в Стамбуле создают впечатление, что в странах НАТО просто испугались российских делегатов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Российская делегация в составе профессионалов высшей категории, представляющих и дипломатию, и оборонное ведомство, и международники-правовики входят в ее состав, вылетела, прибыла на место и готова к работе. Мы видим истерику, которую начали натовские министры иностранных дел, брюссельские чиновники. Я читаю буквально каждые пять минут невероятные по истеричности заявления, и складывается такое ощущение, что они просто испугались", - сказала она журналистам на полях мероприятия в Госдуме.
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россия, мировая экономика, рф, москва, стамбул, мария захарова, нато, госдума
Политика, РОССИЯ, Мировая экономика, РФ, МОСКВА, Стамбул, Мария Захарова, НАТО, Госдума
17:43 15.05.2025
 
Запад просто испугался делегации России в Стамбуле, заявила Захарова

Захарова: в НАТО испугались высокопрофессиональной делегации России в Стамбуле

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Заявления западных представителей о высокопрофессиональной делегации переговорщиков РФ в Стамбуле создают впечатление, что в странах НАТО просто испугались российских делегатов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Российская делегация в составе профессионалов высшей категории, представляющих и дипломатию, и оборонное ведомство, и международники-правовики входят в ее состав, вылетела, прибыла на место и готова к работе. Мы видим истерику, которую начали натовские министры иностранных дел, брюссельские чиновники. Я читаю буквально каждые пять минут невероятные по истеричности заявления, и складывается такое ощущение, что они просто испугались", - сказала она журналистам на полях мероприятия в Госдуме.
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ПолитикаРОССИЯМировая экономикаРФМОСКВАСтамбулМария ЗахароваНАТОГосдума
 
 
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