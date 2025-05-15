https://1prime.ru/20250515/zakon-857596722.html
В Генпрокуратуре оценили преимущества нового закона о госконтроле
В Генпрокуратуре оценили преимущества нового закона о госконтроле - 15.05.2025, ПРАЙМ
В Генпрокуратуре оценили преимущества нового закона о госконтроле
Новый закон о госконтроле позволит поддержать число проверок бизнеса на минимально необходимом для общественной безопасности уровне, а также сохранить баланс... | 15.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-15T12:24+0300
2025-05-15T12:24+0300
2025-05-15T12:24+0300
россия
общество
казань
владимир путин
федеральное собрание
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/41/841454177_0:122:2646:1610_1920x0_80_0_0_2c77df4c8927a184fc55ebc9b7ab881e.jpg
КАЗАНЬ, 15 мая - ПРАЙМ. Новый закон о госконтроле позволит поддержать число проверок бизнеса на минимально необходимом для общественной безопасности уровне, а также сохранить баланс интересов государства и бизнеса, заявил заместитель генерального прокурора РФ Петр Городов на XVI Международном экономическом форуме "Россия - Исламский мир: KazanForum". "В преддверии завершения моратория на проверки и с учетом поставленной президентом задачи полного перехода на риск-ориентированную систему госконтроля нами подготовлены предложения по сохранению механизмов защиты бизнеса, которые поддержаны главой государства. В результате проведенной во взаимодействии с правительством работы необходимые положения имплементированы в закон о госконтроле", - сказал Городов, отвечая на вопрос, как прокуроры сейчас планируют защищать бизнес от "навязчивого контроля" со стороны контрольно-надзорных органов в связи с отменой моратория. "Полученный правовой инструментарий является достаточным и будет использоваться прокурорами для поддержания количества проверок на минимально необходимом для общественной безопасности уровне, соблюдения баланса интересов бизнеса, государства и общества", - подчеркнул Городов. Как он пояснил, в качестве основания для проведения внеплановых проверок предусмотрены непосредственный характер угрозы причинения вреда и тяжесть его негативных последствий. "Введены ограничения на планирование проверочных мероприятий в отношении неопасных объектов. Механизм согласования с прокурором расширен на внеплановые документарные проверки и контроль за исполнением ранее выданных предписаний", - рассказал он. Также закреплены новеллы об учете результатов профилактических мероприятий при категорировании объектов контроля и о проведении обязательных для контролируемых лиц профилактических визитов как альтернативы плановым мероприятиям, добавил Городов. "Стоит отметить, что в ходе планирования контрольной (надзорной) деятельности на текущий год прокурорами санкционировано проведение 36 тысяч контрольных (надзорных) мероприятий (из 137 тысяч предложенных), что в 12 раз меньше, чем в 2019, допандемийном году, и является минимальным значением за весь период формирования планов", - отметил он. В России с 2022 года по 2024 год действовал мораторий на проверки бизнеса, одновременно с этим правительство работало над совершенствованием риск-ориентированной системы контроля. При таком подходе на необходимость проведения внеплановой проверки указывают специальные индикаторы. По итогам прошлогоднего послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин поручил кабмину к 1 января 2025 года полностью отказаться от моратория на проверки и закончить переход на риск-ориентированный подход в контрольно-надзорной деятельности. В 2022 году был установлен мораторий на внеплановые проверки бизнеса для того, чтобы снизить административную нагрузку на малые и средние предприятия в условиях кризиса. Действие моратория продлевалось на 2023 и 2024 годы, но на 2025 год действие моратория продлено не было. Президент РФ подчеркивал, что практика полностью себя оправдала. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером и фотохостом XVI Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".
https://1prime.ru/20250513/reshetnikov-857529621.html
казань
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/41/841454177_169:0:2477:1731_1920x0_80_0_0_bf694cb6abd95514851094df6a4d6f85.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , казань, владимир путин, федеральное собрание
РОССИЯ, Общество , КАЗАНЬ, Владимир Путин, Федеральное собрание
В Генпрокуратуре оценили преимущества нового закона о госконтроле
Городов: закон о госконтроле сохранит баланс интересов государства и бизнеса
КАЗАНЬ, 15 мая - ПРАЙМ. Новый закон о госконтроле позволит поддержать число проверок бизнеса на минимально необходимом для общественной безопасности уровне, а также сохранить баланс интересов государства и бизнеса, заявил заместитель генерального прокурора РФ Петр Городов на XVI Международном экономическом форуме "Россия - Исламский мир: KazanForum".
"В преддверии завершения моратория на проверки и с учетом поставленной президентом задачи полного перехода на риск-ориентированную систему госконтроля нами подготовлены предложения по сохранению механизмов защиты бизнеса, которые поддержаны главой государства. В результате проведенной во взаимодействии с правительством работы необходимые положения имплементированы в закон о госконтроле", - сказал Городов, отвечая на вопрос, как прокуроры сейчас планируют защищать бизнес от "навязчивого контроля" со стороны контрольно-надзорных органов в связи с отменой моратория.
"Полученный правовой инструментарий является достаточным и будет использоваться прокурорами для поддержания количества проверок на минимально необходимом для общественной безопасности уровне, соблюдения баланса интересов бизнеса, государства и общества", - подчеркнул Городов.
Как он пояснил, в качестве основания для проведения внеплановых проверок предусмотрены непосредственный характер угрозы причинения вреда и тяжесть его негативных последствий. "Введены ограничения на планирование проверочных мероприятий в отношении неопасных объектов. Механизм согласования с прокурором расширен на внеплановые документарные проверки и контроль за исполнением ранее выданных предписаний", - рассказал он.
Также закреплены новеллы об учете результатов профилактических мероприятий при категорировании объектов контроля и о проведении обязательных для контролируемых лиц профилактических визитов как альтернативы плановым мероприятиям, добавил Городов.
"Стоит отметить, что в ходе планирования контрольной (надзорной) деятельности на текущий год прокурорами санкционировано проведение 36 тысяч контрольных (надзорных) мероприятий (из 137 тысяч предложенных), что в 12 раз меньше, чем в 2019, допандемийном году, и является минимальным значением за весь период формирования планов", - отметил он.
В России с 2022 года по 2024 год действовал мораторий на проверки бизнеса, одновременно с этим правительство работало над совершенствованием риск-ориентированной системы контроля. При таком подходе на необходимость проведения внеплановой проверки указывают специальные индикаторы. По итогам прошлогоднего послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин поручил кабмину к 1 января 2025 года полностью отказаться от моратория на проверки и закончить переход на риск-ориентированный подход в контрольно-надзорной деятельности.
В 2022 году был установлен мораторий на внеплановые проверки бизнеса для того, чтобы снизить административную нагрузку на малые и средние предприятия в условиях кризиса. Действие моратория продлевалось на 2023 и 2024 годы, но на 2025 год действие моратория продлено не было. Президент РФ подчеркивал, что практика полностью себя оправдала.
РИА Новости выступает генеральным медиапартнером и фотохостом XVI Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".
Решетников рассказал о подходе властей к возвращению иностранного бизнеса