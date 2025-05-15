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В США заявили, что Зеленский ломает комедию на переговорах по Украине - 15.05.2025, ПРАЙМ
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В США заявили, что Зеленский ломает комедию на переговорах по Украине
В США заявили, что Зеленский ломает комедию на переговорах по Украине - 15.05.2025, ПРАЙМ
В США заявили, что Зеленский ломает комедию на переговорах по Украине
Владимир Зеленский "ломает комедию" на переговорах по украинскому конфликту, надеясь на увеличение помощи со стороны президента США Дональда Трампа. Об этом... | 15.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-15T17:18+0300
2025-05-15T17:18+0300
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Владимир Зеленский "ломает комедию" на переговорах по украинскому конфликту, надеясь на увеличение помощи со стороны президента США Дональда Трампа. Об этом написал американский политический писатель Даг Бэндоу в статье для журнала American Conservative. Бэндоу анализирует эволюцию подхода Зеленского к переговорному процессу. Он отмечает, что в какой-то момент у Киева пропало всякое стремление к диалогу, однако, после прихода к власти Трампа и его критики в адрес Украины, отношение украинских властей к дипломатии стало более гибким."Даже сейчас... Зеленский, вероятно, просто ломает комедию в ожидании, что президент США направит свой гнев на Москву и усилит помощь Украине", - сказано в статье. Автор также касается темы переговоров между Киевом и Москвой, размышляя о том, какие условия прекращения конфликта могут быть приемлемы для обеих сторон. Он подчеркивает, что именно Владимир Путин и российский народ, а не Дональд Трамп, должны определять условия, на которых они готовы завершить конфликт.
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мировая экономика, общество , рф, украина, стамбул, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин
Политика, Мировая экономика, Общество , РФ, УКРАИНА, Стамбул, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин
17:18 15.05.2025
 
В США заявили, что Зеленский ломает комедию на переговорах по Украине

American Conservative: Зеленский ломает комедию в ожидании помощи США Украине

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Владимир Зеленский "ломает комедию" на переговорах по украинскому конфликту, надеясь на увеличение помощи со стороны президента США Дональда Трампа. Об этом написал американский политический писатель Даг Бэндоу в статье для журнала American Conservative.
Бэндоу анализирует эволюцию подхода Зеленского к переговорному процессу. Он отмечает, что в какой-то момент у Киева пропало всякое стремление к диалогу, однако, после прихода к власти Трампа и его критики в адрес Украины, отношение украинских властей к дипломатии стало более гибким.
"Даже сейчас... Зеленский, вероятно, просто ломает комедию в ожидании, что президент США направит свой гнев на Москву и усилит помощь Украине", - сказано в статье.
Автор также касается темы переговоров между Киевом и Москвой, размышляя о том, какие условия прекращения конфликта могут быть приемлемы для обеих сторон. Он подчеркивает, что именно Владимир Путин и российский народ, а не Дональд Трамп, должны определять условия, на которых они готовы завершить конфликт.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2025
СМИ: Зеленский не будет участвовать в переговорах с Россией в Стамбуле
16:51
 
ПолитикаМировая экономикаОбществоРФУКРАИНАСтамбулВладимир ЗеленскийДональд ТрампВладимир Путин
 
 
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