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Зеленский прибыл в Анкару

Зеленский прибыл в Анкару - 15.05.2025, ПРАЙМ

Зеленский прибыл в Анкару

Глава киевского режима Владимир Зеленский прибыл в столицу Турции Анкару, следует из трансляции турецких СМИ. | 15.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-15T12:27+0300

2025-05-15T12:27+0300

2025-05-15T12:27+0300

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СТАМБУЛ, 15 мая - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский прибыл в столицу Турции Анкару, следует из трансляции турецких СМИ. Самолет с Зеленским приземлился около 12.20 мск. Зеленского встречали украинские и турецкие чиновники, в том числе глава МИД Украины Андрей Сибига. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призовет на встрече с Владимиром Зеленским не терять времени и заключить прекращение огня, сообщила ранее администрация турецкого лидера. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.

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общество , рф, украина, турция, владимир зеленский