https://1prime.ru/20250515/zelenskiy-857597075.html
Зеленский прибыл в Анкару
Зеленский прибыл в Анкару - 15.05.2025, ПРАЙМ
Зеленский прибыл в Анкару
Глава киевского режима Владимир Зеленский прибыл в столицу Турции Анкару, следует из трансляции турецких СМИ. | 15.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-15T12:27+0300
2025-05-15T12:27+0300
2025-05-15T12:27+0300
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СТАМБУЛ, 15 мая - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский прибыл в столицу Турции Анкару, следует из трансляции турецких СМИ. Самолет с Зеленским приземлился около 12.20 мск. Зеленского встречали украинские и турецкие чиновники, в том числе глава МИД Украины Андрей Сибига. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призовет на встрече с Владимиром Зеленским не терять времени и заключить прекращение огня, сообщила ранее администрация турецкого лидера. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
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общество , рф, украина, турция, владимир зеленский
Политика, Общество , РФ, УКРАИНА, ТУРЦИЯ, Владимир Зеленский
Зеленский прибыл в Анкару
Зеленский прибыл в столицу Турции Анкару
СТАМБУЛ, 15 мая - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский прибыл в столицу Турции Анкару, следует из трансляции турецких СМИ.
Самолет с Зеленским приземлился около 12.20 мск. Зеленского встречали украинские и турецкие чиновники, в том числе глава МИД Украины Андрей Сибига.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призовет на встрече с Владимиром Зеленским не терять времени и заключить прекращение огня, сообщила ранее администрация турецкого лидера.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Песков ответил на вопрос об участии Путина в переговорах