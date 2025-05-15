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СМИ: Зеленский не будет участвовать в переговорах с Россией в Стамбуле - 15.05.2025, ПРАЙМ
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СМИ: Зеленский не будет участвовать в переговорах с Россией в Стамбуле
СМИ: Зеленский не будет участвовать в переговорах с Россией в Стамбуле - 15.05.2025, ПРАЙМ
СМИ: Зеленский не будет участвовать в переговорах с Россией в Стамбуле
Глава киевского режима Владимир Зеленский не будет принимать участие в переговорах с российской делегации в Стамбуле. Об этом сообщает Agence France Press со... | 15.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-15T16:51+0300
2025-05-15T16:55+0300
политика
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турция
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский не будет принимать участие в переговорах с российской делегации в Стамбуле. Об этом сообщает Agence France Press со ссылкой на украинского чиновника.Сам Владимир Зеленский не поедет в Стамбул", - сказано в тексте публикации.Глава государства Владимир Путин ранее обратился с предложением к украинской стороне провести 15 мая прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня.
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украина, россия, турция
Политика, УКРАИНА, РОССИЯ, ТУРЦИЯ
16:51 15.05.2025 (обновлено: 16:55 15.05.2025)
 
СМИ: Зеленский не будет участвовать в переговорах с Россией в Стамбуле

AFP: Зеленский не будет участвовать в переговорах с Россией в Стамбуле

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2025
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский не будет принимать участие в переговорах с российской делегации в Стамбуле. Об этом сообщает Agence France Press со ссылкой на украинского чиновника.
Сам Владимир Зеленский не поедет в Стамбул", - сказано в тексте публикации.
Глава государства Владимир Путин ранее обратился с предложением к украинской стороне провести 15 мая прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня.
Вид на Стамбул, Турция
Переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле пока не начались
16:14
 
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