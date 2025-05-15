https://1prime.ru/20250515/zelenskiy-857611179.html

СМИ: Зеленский не будет участвовать в переговорах с Россией в Стамбуле

СМИ: Зеленский не будет участвовать в переговорах с Россией в Стамбуле - 15.05.2025, ПРАЙМ

СМИ: Зеленский не будет участвовать в переговорах с Россией в Стамбуле

Глава киевского режима Владимир Зеленский не будет принимать участие в переговорах с российской делегации в Стамбуле. Об этом сообщает Agence France Press со... | 15.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-15T16:51+0300

2025-05-15T16:51+0300

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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский не будет принимать участие в переговорах с российской делегации в Стамбуле. Об этом сообщает Agence France Press со ссылкой на украинского чиновника.Сам Владимир Зеленский не поедет в Стамбул", - сказано в тексте публикации.Глава государства Владимир Путин ранее обратился с предложением к украинской стороне провести 15 мая прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня.

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