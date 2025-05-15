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Украина ждет от США и Турции конкретики по встрече в Стамбуле - 15.05.2025, ПРАЙМ
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Украина ждет от США и Турции конкретики по встрече в Стамбуле
Украина ждет от США и Турции конкретики по встрече в Стамбуле - 15.05.2025, ПРАЙМ
Украина ждет от США и Турции конкретики по встрече в Стамбуле
Глава киевского режима Владимир Зеленский на пресс-конференции в Анкаре заявил, что Украина ожидает от американской и турецкой сторон конкретики, во сколько... | 15.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-15T17:45+0300
2025-05-15T17:46+0300
политика
рф
украина
стамбул
владимир зеленский
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МОСКВА, 15 мая – ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский на пресс-конференции в Анкаре заявил, что Украина ожидает от американской и турецкой сторон конкретики, во сколько состоится встреча в Стамбуле. "Ожидаем с американской и турецкой сторон конкретики, в каком часу будем встречаться сегодня или завтра", - отметил он.Ранее в Анкаре прошли переговоры Зеленского и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.По словам Зеленского, украинская сторона проведет в Турции встречи с американской, турецкой и обязательно с российской сторонами."Понимаем, что встреча должна быть в формате турецкого, американского, украинского и российского присутствия", - подчеркнул он.
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рф, украина, стамбул, владимир зеленский
Политика, РФ, УКРАИНА, Стамбул, Владимир Зеленский
17:45 15.05.2025 (обновлено: 17:46 15.05.2025)
 
Украина ждет от США и Турции конкретики по встрече в Стамбуле

Зеленский: Киев ждет указаний от Америки и Турции по времени встречи в Стамбуле

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 15 мая – ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский на пресс-конференции в Анкаре заявил, что Украина ожидает от американской и турецкой сторон конкретики, во сколько состоится встреча в Стамбуле.
"Ожидаем с американской и турецкой сторон конкретики, в каком часу будем встречаться сегодня или завтра", - отметил он.
Ранее в Анкаре прошли переговоры Зеленского и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
По словам Зеленского, украинская сторона проведет в Турции встречи с американской, турецкой и обязательно с российской сторонами.
"Понимаем, что встреча должна быть в формате турецкого, американского, украинского и российского присутствия", - подчеркнул он.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2025
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ПолитикаРФУКРАИНАСтамбулВладимир Зеленский
 
 
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