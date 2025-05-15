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Украина ждет от США и Турции конкретики по встрече в Стамбуле

Украина ждет от США и Турции конкретики по встрече в Стамбуле - 15.05.2025, ПРАЙМ

Украина ждет от США и Турции конкретики по встрече в Стамбуле

Глава киевского режима Владимир Зеленский на пресс-конференции в Анкаре заявил, что Украина ожидает от американской и турецкой сторон конкретики, во сколько... | 15.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-15T17:45+0300

2025-05-15T17:45+0300

2025-05-15T17:46+0300

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владимир зеленский

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МОСКВА, 15 мая – ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский на пресс-конференции в Анкаре заявил, что Украина ожидает от американской и турецкой сторон конкретики, во сколько состоится встреча в Стамбуле. "Ожидаем с американской и турецкой сторон конкретики, в каком часу будем встречаться сегодня или завтра", - отметил он.Ранее в Анкаре прошли переговоры Зеленского и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.По словам Зеленского, украинская сторона проведет в Турции встречи с американской, турецкой и обязательно с российской сторонами."Понимаем, что встреча должна быть в формате турецкого, американского, украинского и российского присутствия", - подчеркнул он.

https://1prime.ru/20250515/zelenskiy--857612544.html

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рф, украина, стамбул, владимир зеленский