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Украина ждет от США и Турции конкретики по встрече в Стамбуле
Украина ждет от США и Турции конкретики по встрече в Стамбуле - 15.05.2025, ПРАЙМ
Украина ждет от США и Турции конкретики по встрече в Стамбуле
Глава киевского режима Владимир Зеленский на пресс-конференции в Анкаре заявил, что Украина ожидает от американской и турецкой сторон конкретики, во сколько... | 15.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-15T17:45+0300
2025-05-15T17:45+0300
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МОСКВА, 15 мая – ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский на пресс-конференции в Анкаре заявил, что Украина ожидает от американской и турецкой сторон конкретики, во сколько состоится встреча в Стамбуле. "Ожидаем с американской и турецкой сторон конкретики, в каком часу будем встречаться сегодня или завтра", - отметил он.Ранее в Анкаре прошли переговоры Зеленского и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.По словам Зеленского, украинская сторона проведет в Турции встречи с американской, турецкой и обязательно с российской сторонами."Понимаем, что встреча должна быть в формате турецкого, американского, украинского и российского присутствия", - подчеркнул он.
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Политика, РФ, УКРАИНА, Стамбул, Владимир Зеленский
Украина ждет от США и Турции конкретики по встрече в Стамбуле
Зеленский: Киев ждет указаний от Америки и Турции по времени встречи в Стамбуле
МОСКВА, 15 мая – ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский на пресс-конференции в Анкаре заявил, что Украина ожидает от американской и турецкой сторон конкретики, во сколько состоится встреча в Стамбуле.
"Ожидаем с американской и турецкой сторон конкретики, в каком часу будем встречаться сегодня или завтра", - отметил он.
Ранее в Анкаре прошли переговоры Зеленского и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
По словам Зеленского, украинская сторона проведет в Турции встречи с американской, турецкой и обязательно с российской сторонами.
"Понимаем, что встреча должна быть в формате турецкого, американского, украинского и российского присутствия", - подчеркнул он.
В США заявили, что Зеленский ломает комедию на переговорах по Украине