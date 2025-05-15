https://1prime.ru/20250515/zhile-857590776.html

Стоимость аренды квартир в крупных городах России в апреле снизилась на 2%

Стоимость аренды квартир в крупных городах России в апреле снизилась на 2% - 15.05.2025, ПРАЙМ

Стоимость аренды квартир в крупных городах России в апреле снизилась на 2%

Стоимость аренды жилья в крупных городах России по итогам апреля снизилась в среднем примерно на 2%, подсчитали в "Мире квартир". | 15.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-15T10:45+0300

2025-05-15T10:45+0300

2025-05-15T10:45+0300

экономика

недвижимость

бизнес

москва

калининград

набережные челны

https://cdnn.1prime.ru/img/76210/66/762106637_0:96:2000:1221_1920x0_80_0_0_dd7cf17a051b401b928031aa8ef11a04.jpg

МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Стоимость аренды жилья в крупных городах России по итогам апреля снизилась в среднем примерно на 2%, подсчитали в "Мире квартир". Съемные однокомнатные квартиры подорожали из 70 попавших в выборку городов всего в 13, а в остальных 57 подешевели. "Ставки аренды увеличились больше всего во Владивостоке (+5,4%), Калининграде (+2,9%), Сочи (+2,1%), Волжском (+1,8%) и Набережных Челнах (+1,8%). Больше всего они уменьшились в Якутске (–12,8%), Кирове (–9,8%), Грозном (–7,7%), Астрахани (–6,8%) и Орле (–5,8%)", – говорится в сообщении компании. Столичные однушки, по данным "Мира квартир", стали сдаваться дешевле на 2,4% (до 55,8 тысячи рублей в месяц), подмосковные – на 0,9% (35,7 тысячи рублей), петербургские – на 0,3% (37,5 тысячи рублей). В среднем по всем городам квартиры этого типа подешевели на 2,1% - до 26 тысяч рублей в месяц. Как указывается в сообщении, аренда двухкомнатных квартир подорожала в апреле в 17 городах из 70, в 53 – подешевела. Наибольший рост зафиксирован в Белгороде (+10,8%), Саратове (+4%), Калуге (+3,9%), Рязани (+3,4%) и Калининграде (+3,3%). Наибольшее сжатие ценников – в Астрахани (–6,3%), Смоленске (–6,2%), Владикавказе (–5,1%), Омске (–4,8%) и Архангельске (–4,6%). В Москве двушки подешевели на 1,3% (66,9 тысячи рублей), в Подмосковье – на 4,1% (до 43,1 тысячи рублей), в Петербурге – на 2,4% (47,8 тысячи рублей). В целом по стране двухкомнатные объекты стали предлагаться на 1,6% дешевле – за 32,6 тысячи рублей в месяц, сообщили в компании. Ценник на аренду трехкомнатных квартир, согласно ее статистике, вырос в 23 локациях, в 47 – уменьшился. Самую активную положительную динамику продемонстрировали Нижний Тагил (+10,3%), Белгород (+7,5%), Набережные Челны (+7,3%), Магнитогорск (+5,8%) и Ульяновск (+5,7%). Самую большую отрицательную – Сургут (–11,3%), Якутск (–8,7%), Омск (–8%), Брянск (–7,8%) и Московская область (–7,4%, до 54,2 тысячи рублей). Московские трешки стали сдаваться дешевле на 1,2%, за 83 тысячи рублей, питерские – на 0,9%, за 60,9 тысячи рублей. В среднем ставки на трехкомнатные квартиры сократились на 1,6% – до 41,4 тысячи рублей. "Предложение во многих городах сейчас превышает спрос. Только за последний месяц количество объектов, выставленных на рынке, возросло: однокомнатных стало больше на 89%, двухкомнатных – на 75%, трехкомнатных – на 60%", – добавляется в сообщении "Мира квартир".

https://1prime.ru/20250410/yandeks-856544573.html

москва

калининград

набережные челны

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

недвижимость, бизнес, москва, калининград, набережные челны