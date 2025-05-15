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Ввод жилья в России вырос за четыре месяца на 6% - 15.05.2025, ПРАЙМ
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Ввод жилья в России вырос за четыре месяца на 6%
Ввод жилья в России вырос за четыре месяца на 6% - 15.05.2025, ПРАЙМ
Ввод жилья в России вырос за четыре месяца на 6%
Ввод жилья в России в январе-апреле 2025 года вырос в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 5,7% - до 38,7 миллиона квадратных метров,... | 15.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-15T16:28+0300
2025-05-15T16:28+0300
недвижимость
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Ввод жилья в России в январе-апреле 2025 года вырос в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 5,7% - до 38,7 миллиона квадратных метров, свидетельствуют оперативные данные Росстата. В том числе в апреле в стране сдали 6,7 миллиона квадратных метров жилья, что на 7,4% меньше, чем в апреле 2024 года, сообщается в материалах ведомства. Как указывается в них, населением за первые четыре месяца текущего года построено около 29,1 миллиона квадратных метров (75% от общего объема введенного жилья), что на 14,2% больше показателя января-апреля прошлого года. По данным Росстата, среди регионов по вводу жилья по итогам четырех месяцев лидируют Московская область (почти 5 миллионов квадратных метров, +38,2% год к году), Краснодарский край (2,4 миллиона квадратных метров, +27%), Москва (почти 1,8 миллиона квадратных метров, +34%), Татарстан (1,7 миллиона квадратных метров, –10,3%), Ленинградская область (1,6 миллиона квадратных метров, +10,3%). В Санкт-Петербурге за четыре месяца сдали 989 тысяч квадратных метров жилья - на 15,8% меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
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москва
Недвижимость, МОСКВА
16:28 15.05.2025
 
Ввод жилья в России вырос за четыре месяца на 6%

Ввод жилья в России в январе-апреле 2025 года вырос на 5,7%

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкВид со смотровой площадки Николаевской сопки на Красноярск
Вид со смотровой площадки Николаевской сопки на Красноярск - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Ввод жилья в России в январе-апреле 2025 года вырос в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 5,7% - до 38,7 миллиона квадратных метров, свидетельствуют оперативные данные Росстата.
В том числе в апреле в стране сдали 6,7 миллиона квадратных метров жилья, что на 7,4% меньше, чем в апреле 2024 года, сообщается в материалах ведомства.
Как указывается в них, населением за первые четыре месяца текущего года построено около 29,1 миллиона квадратных метров (75% от общего объема введенного жилья), что на 14,2% больше показателя января-апреля прошлого года.
По данным Росстата, среди регионов по вводу жилья по итогам четырех месяцев лидируют Московская область (почти 5 миллионов квадратных метров, +38,2% год к году), Краснодарский край (2,4 миллиона квадратных метров, +27%), Москва (почти 1,8 миллиона квадратных метров, +34%), Татарстан (1,7 миллиона квадратных метров, –10,3%), Ленинградская область (1,6 миллиона квадратных метров, +10,3%).
В Санкт-Петербурге за четыре месяца сдали 989 тысяч квадратных метров жилья - на 15,8% меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
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