Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цена на золото снижается на фоне роста доходности гособлигаций США - 15.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250515/zoloto-857587510.html
Цена на золото снижается на фоне роста доходности гособлигаций США
Цена на золото снижается на фоне роста доходности гособлигаций США - 15.05.2025, ПРАЙМ
Цена на золото снижается на фоне роста доходности гособлигаций США
Стоимость золота уменьшается в четверг утром на фоне роста доходности гособлигаций США, следует из данных торгов. | 15.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-15T09:20+0300
2025-05-15T09:20+0300
рынок
торги
мировая экономика
сша
москва
сан-франциско
дональд трамп
джером пауэлл
comex
федрезерв
https://cdnn.1prime.ru/img/76277/43/762774352_0:438:4256:2832_1920x0_80_0_0_fa7bf8356da6682b798f48fc2934c443.jpg
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Стоимость золота уменьшается в четверг утром на фоне роста доходности гособлигаций США, следует из данных торгов. По состоянию на 9.08 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 55,05 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,73% - до 3 133,25 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевел на 1,36% - до 32,003 доллара за унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций США (US Treasuries) по состоянию на 9.08 мск поднималась до 4,537% с 4,528% по итогам предыдущего закрытия. Гособлигации США - альтернативный золоту "надежный актив", рост их доходности может поддерживать снижение стоимости золота. Аналитики продолжают оценивать сигналы со стороны Федеральной резервной системы (ФРС) США. Так, президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли (Mary Daly) заявила, что устойчивость экономики США позволяет регулятору проявить терпение и подождать новых сведений относительно того, как политика президента страны Дональда Трампа повлияет на предприятия и домохозяйства, сообщает агентство Блумберг. В четверг ожидается выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла, из которого инвесторы надеются получить подсказки относительно денежно-кредитной политики регулятора. Решения Федрезерва США могут отражаться на курсе доллара, к которому чувствительны котировки золота.
https://1prime.ru/20250514/zoloto-857574826.html
сша
москва
сан-франциско
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76277/43/762774352_0:0:3776:2832_1920x0_80_0_0_5f0f3c4032f33176599ef85dc90a55b5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, мировая экономика, сша, москва, сан-франциско, дональд трамп, джером пауэлл, comex, федрезерв
Рынок, Торги, Мировая экономика, США, МОСКВА, Сан-Франциско, Дональд Трамп, Джером Пауэлл, Comex, Федрезерв
09:20 15.05.2025
 
Цена на золото снижается на фоне роста доходности гособлигаций США

Золото дешевеет на фоне роста доходности гособлигаций США

© fotolia.com / Ded PixtoЗолотые слитки и самородки
Золотые слитки и самородки - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2025
© fotolia.com / Ded Pixto
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Стоимость золота уменьшается в четверг утром на фоне роста доходности гособлигаций США, следует из данных торгов.
По состоянию на 9.08 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 55,05 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,73% - до 3 133,25 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевел на 1,36% - до 32,003 доллара за унцию.
Доходность десятилетних казначейских облигаций США (US Treasuries) по состоянию на 9.08 мск поднималась до 4,537% с 4,528% по итогам предыдущего закрытия. Гособлигации США - альтернативный золоту "надежный актив", рост их доходности может поддерживать снижение стоимости золота.
Аналитики продолжают оценивать сигналы со стороны Федеральной резервной системы (ФРС) США. Так, президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли (Mary Daly) заявила, что устойчивость экономики США позволяет регулятору проявить терпение и подождать новых сведений относительно того, как политика президента страны Дональда Трампа повлияет на предприятия и домохозяйства, сообщает агентство Блумберг.
В четверг ожидается выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла, из которого инвесторы надеются получить подсказки относительно денежно-кредитной политики регулятора.
Решения Федрезерва США могут отражаться на курсе доллара, к которому чувствительны котировки золота.
Сотрудник помещает на тележку готовый маркированный слиток золота высшей пробы 99,99% чистоты - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2025
Цена на золото ускорила снижение до 2 процентов
Вчера, 18:07
 
РынокТоргиМировая экономикаСШАМОСКВАСан-ФранцискоДональд ТрампДжером ПауэллComexФедрезерв
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала