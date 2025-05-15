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Цена на золото снижается на фоне роста доходности гособлигаций США

Цена на золото снижается на фоне роста доходности гособлигаций США - 15.05.2025, ПРАЙМ

Цена на золото снижается на фоне роста доходности гособлигаций США

Стоимость золота уменьшается в четверг утром на фоне роста доходности гособлигаций США, следует из данных торгов. | 15.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-15T09:20+0300

2025-05-15T09:20+0300

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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Стоимость золота уменьшается в четверг утром на фоне роста доходности гособлигаций США, следует из данных торгов. По состоянию на 9.08 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 55,05 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,73% - до 3 133,25 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевел на 1,36% - до 32,003 доллара за унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций США (US Treasuries) по состоянию на 9.08 мск поднималась до 4,537% с 4,528% по итогам предыдущего закрытия. Гособлигации США - альтернативный золоту "надежный актив", рост их доходности может поддерживать снижение стоимости золота. Аналитики продолжают оценивать сигналы со стороны Федеральной резервной системы (ФРС) США. Так, президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли (Mary Daly) заявила, что устойчивость экономики США позволяет регулятору проявить терпение и подождать новых сведений относительно того, как политика президента страны Дональда Трампа повлияет на предприятия и домохозяйства, сообщает агентство Блумберг. В четверг ожидается выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла, из которого инвесторы надеются получить подсказки относительно денежно-кредитной политики регулятора. Решения Федрезерва США могут отражаться на курсе доллара, к которому чувствительны котировки золота.

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