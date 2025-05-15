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Роснедра выставили на торги месторождение золота в Забайкалье - 15.05.2025, ПРАЙМ
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Роснедра выставили на торги месторождение золота в Забайкалье
Роснедра выставили на торги месторождение золота в Забайкалье - 15.05.2025, ПРАЙМ
Роснедра выставили на торги месторождение золота в Забайкалье
Роснедра выставили на торги участок недр Карийское в Забайкальском крае с запасами золота, начальная цена - 269,67 миллиона рублей, следует из данных... | 15.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-15T11:20+0300
2025-05-15T11:20+0300
экономика
роснедра
промышленность
забайкалье
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Роснедра выставили на торги участок недр Карийское в Забайкальском крае с запасами золота, начальная цена - 269,67 миллиона рублей, следует из данных информационной системы ГИС "Торги". Заявки принимаются до 6 июня, а сами торги намечены на 30 июня. Лицензия предоставляется на 25 лет. Стартовый платеж составляет 269,674 миллиона рублей, а шаг аукциона - 26,967 миллиона. Площадь участка - 17,23 квадратного километра. По состоянию на 1 января текущего года на государственном балансе числятся балансовые и забалансовые запасы для подземной отработки, в частности по категории С1 они составляют 464 тысячи тонн руды и 2324 кг золота, по категории С2 - 181 тысячу тонн руды и 2068 кг золота. Прогнозные ресурсы рудного золота в целом по Карийскому месторождению по категории Р1 оцениваются в 6,9 тонны золота со средним содержанием 5,9 грамма на тонну, по категории Р2 - 12,9 тонны золота со средним содержанием 6,6 грамма на тонну, следует из приказа Дальнедр.
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роснедра, промышленность, забайкалье
Экономика, Роснедра, Промышленность, Забайкалье
11:20 15.05.2025
 
Роснедра выставили на торги месторождение золота в Забайкалье

ГИС: Роснедра выставили на торги месторождение золота в Забайкалье за 270 млн рублей

© Фото : Polymetal%Слитки золота
%Слитки золота - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2025
© Фото : Polymetal
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Роснедра выставили на торги участок недр Карийское в Забайкальском крае с запасами золота, начальная цена - 269,67 миллиона рублей, следует из данных информационной системы ГИС "Торги".
Заявки принимаются до 6 июня, а сами торги намечены на 30 июня. Лицензия предоставляется на 25 лет. Стартовый платеж составляет 269,674 миллиона рублей, а шаг аукциона - 26,967 миллиона. Площадь участка - 17,23 квадратного километра.
По состоянию на 1 января текущего года на государственном балансе числятся балансовые и забалансовые запасы для подземной отработки, в частности по категории С1 они составляют 464 тысячи тонн руды и 2324 кг золота, по категории С2 - 181 тысячу тонн руды и 2068 кг золота.
Прогнозные ресурсы рудного золота в целом по Карийскому месторождению по категории Р1 оцениваются в 6,9 тонны золота со средним содержанием 5,9 грамма на тонну, по категории Р2 - 12,9 тонны золота со средним содержанием 6,6 грамма на тонну, следует из приказа Дальнедр.
Нефтяное месторождение им. В. Филановского - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2025
Роснедра выставили на торги титановое месторождение в Мурманской области
12 мая, 16:16
 
ЭкономикаРоснедраПромышленностьЗабайкалье
 
 
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