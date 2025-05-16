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Минэнерго рассказало о поставках электроэнергии из России в Абхазию

Минэнерго рассказало о поставках электроэнергии из России в Абхазию - 16.05.2025, ПРАЙМ

Минэнерго рассказало о поставках электроэнергии из России в Абхазию

Примерно три четверти поставок электроэнергии из России в Абхазию были безвозмездными, остальная часть поставок была оплачена, заявил РИА Новости замминистра... | 16.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-16T13:19+0300

2025-05-16T13:19+0300

2025-05-16T13:19+0300

энергетика

россия

абхазия

казань

евгений грабчак

александр новак

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КАЗАНЬ, 16 мая - ПРАЙМ. Примерно три четверти поставок электроэнергии из России в Абхазию были безвозмездными, остальная часть поставок была оплачена, заявил РИА Новости замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак. "Коллеги активно и покупают электроэнергию. То есть мы все поставляем не только безвозмездно, есть и объемы от общей поставки, треть, может быть четверть, она закупалась. Три четверти из того объема, который был поставлен в целом в Абхазию, были гуманитарные", - сказал Грабчак в кулуарах форума "Россия - Исламский мир: KazanForum". Грабчак добавил, что в настоящий момент поставки электроэнергии в Абхазию не осуществляются, так как сейчас республика справляется самостоятельно. Для последних гуманитарных поставок из РФ был выделен лимит в 300 миллионов кВт.ч, но он не был полностью потреблен. Россия поставляет электроэнергию в республику в разных объемах, в зависимости от уровня дефицита, также объяснил замминистра. В феврале минэнерго Абхазии сообщало, что Россия дополнительно поставит в республику 182 миллиона кВт.ч электроэнергии в качестве коммерческой поставки. Россия с конца декабря прошлого года осуществляет гуманитарную поставку электроэнергии в Абхазию. По данным на февраль, объем поставок составлял 327 миллионов кВт.ч. Как сообщал в начале февраля вице-премьер РФ Александр Новак, Россия готова найти решения, чтобы исключить веерные отключения электричества в Абхазии. Ежегодно с ноября по апрель в Абхазии наблюдается дефицит электроэнергии из-за ее высокого потребления. Приток на ИнгурГЭС, питающей Абхазию электричество, сокращается, и уровень водохранилища падает. Чтобы покрыть дефицит энергии, Абхазия вынуждена импортировать ее из РФ. РИА Новости выступает Генеральным медиапартнером и фотохостом форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".

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россия, абхазия, казань, евгений грабчак, александр новак