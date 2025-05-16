Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Оверчук оценил перспективы сотрудничества с Афганистаном в энергетике - 16.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250516/afganistan--857632820.html
Оверчук оценил перспективы сотрудничества с Афганистаном в энергетике
Оверчук оценил перспективы сотрудничества с Афганистаном в энергетике - 16.05.2025, ПРАЙМ
Оверчук оценил перспективы сотрудничества с Афганистаном в энергетике
КАЗАНЬ, 16 мая - РИА Новости Россия видит хорошие возможности для строительства энергетических и инфраструктурных объектов в Афганистане, заявил вице-премьер РФ | 16.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-16T10:42+0300
2025-05-16T10:42+0300
энергетика
россия
казань
афганистан
рф
алексей оверчук
https://cdnn.1prime.ru/img/83445/30/834453046_0:323:2885:1946_1920x0_80_0_0_fc2f9173ccec2962d538ad3ecfb39d22.jpg
КАЗАНЬ, 16 мая - РИА Новости Россия видит хорошие возможности для строительства энергетических и инфраструктурных объектов в Афганистане, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. "Мы видим хорошие возможности для поставок российской промышленной продукции, для совместного развития производства на территории Афганистана, для строительства энергетических объектов, инфраструктурных объектов", - сказал он в ходе сессии российско-афганского диалога на форуме "Россия - Исламский мир. KazanForum". Международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum" проходит с 13 по 18 мая в Казани. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером и фотохостом форума.
https://1prime.ru/20250502/afganistan-857225116.html
казань
афганистан
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83445/30/834453046_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_786e89ad0b1f9e99ed8847a072e65ba1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, казань, афганистан, рф, алексей оверчук
Энергетика, РОССИЯ, КАЗАНЬ, АФГАНИСТАН, РФ, Алексей Оверчук
10:42 16.05.2025
 
Оверчук оценил перспективы сотрудничества с Афганистаном в энергетике

Оверчук: Россия видит хорошие возможности для строительства энергообъектов в Афганистане

© РИА Новости . Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкОдна из улиц в Кабуле
Одна из улиц в Кабуле - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости . Михаил Алаеддин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
КАЗАНЬ, 16 мая - РИА Новости Россия видит хорошие возможности для строительства энергетических и инфраструктурных объектов в Афганистане, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
"Мы видим хорошие возможности для поставок российской промышленной продукции, для совместного развития производства на территории Афганистана, для строительства энергетических объектов, инфраструктурных объектов", - сказал он в ходе сессии российско-афганского диалога на форуме "Россия - Исламский мир. KazanForum".
Международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum" проходит с 13 по 18 мая в Казани. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером и фотохостом форума.
Подготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2025
Вице-премьер Афганистана намерен посетить KazanForum в мае
2 мая, 11:46
 
ЭнергетикаРОССИЯКАЗАНЬАФГАНИСТАНРФАлексей Оверчук
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала