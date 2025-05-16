https://1prime.ru/20250516/afganistan--857632820.html
Оверчук оценил перспективы сотрудничества с Афганистаном в энергетике
Оверчук оценил перспективы сотрудничества с Афганистаном в энергетике - 16.05.2025, ПРАЙМ
Оверчук оценил перспективы сотрудничества с Афганистаном в энергетике
КАЗАНЬ, 16 мая - РИА Новости Россия видит хорошие возможности для строительства энергетических и инфраструктурных объектов в Афганистане, заявил вице-премьер РФ | 16.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-16T10:42+0300
2025-05-16T10:42+0300
2025-05-16T10:42+0300
энергетика
россия
казань
афганистан
рф
алексей оверчук
https://cdnn.1prime.ru/img/83445/30/834453046_0:323:2885:1946_1920x0_80_0_0_fc2f9173ccec2962d538ad3ecfb39d22.jpg
КАЗАНЬ, 16 мая - РИА Новости Россия видит хорошие возможности для строительства энергетических и инфраструктурных объектов в Афганистане, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. "Мы видим хорошие возможности для поставок российской промышленной продукции, для совместного развития производства на территории Афганистана, для строительства энергетических объектов, инфраструктурных объектов", - сказал он в ходе сессии российско-афганского диалога на форуме "Россия - Исламский мир. KazanForum". Международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum" проходит с 13 по 18 мая в Казани. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером и фотохостом форума.
https://1prime.ru/20250502/afganistan-857225116.html
казань
афганистан
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83445/30/834453046_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_786e89ad0b1f9e99ed8847a072e65ba1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, казань, афганистан, рф, алексей оверчук
Энергетика, РОССИЯ, КАЗАНЬ, АФГАНИСТАН, РФ, Алексей Оверчук
Оверчук оценил перспективы сотрудничества с Афганистаном в энергетике
Оверчук: Россия видит хорошие возможности для строительства энергообъектов в Афганистане
КАЗАНЬ, 16 мая - РИА Новости Россия видит хорошие возможности для строительства энергетических и инфраструктурных объектов в Афганистане, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
"Мы видим хорошие возможности для поставок российской промышленной продукции, для совместного развития производства на территории Афганистана, для строительства энергетических объектов, инфраструктурных объектов", - сказал он в ходе сессии российско-афганского диалога на форуме "Россия - Исламский мир. KazanForum".
Международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum" проходит с 13 по 18 мая в Казани. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером и фотохостом форума.
Вице-премьер Афганистана намерен посетить KazanForum в мае