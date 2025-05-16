https://1prime.ru/20250516/afganistan--857632820.html

Оверчук оценил перспективы сотрудничества с Афганистаном в энергетике

Оверчук оценил перспективы сотрудничества с Афганистаном в энергетике - 16.05.2025, ПРАЙМ

Оверчук оценил перспективы сотрудничества с Афганистаном в энергетике

КАЗАНЬ, 16 мая - РИА Новости Россия видит хорошие возможности для строительства энергетических и инфраструктурных объектов в Афганистане, заявил вице-премьер РФ | 16.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-16T10:42+0300

2025-05-16T10:42+0300

2025-05-16T10:42+0300

энергетика

россия

казань

афганистан

рф

алексей оверчук

https://cdnn.1prime.ru/img/83445/30/834453046_0:323:2885:1946_1920x0_80_0_0_fc2f9173ccec2962d538ad3ecfb39d22.jpg

КАЗАНЬ, 16 мая - РИА Новости Россия видит хорошие возможности для строительства энергетических и инфраструктурных объектов в Афганистане, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. "Мы видим хорошие возможности для поставок российской промышленной продукции, для совместного развития производства на территории Афганистана, для строительства энергетических объектов, инфраструктурных объектов", - сказал он в ходе сессии российско-афганского диалога на форуме "Россия - Исламский мир. KazanForum". Международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum" проходит с 13 по 18 мая в Казани. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером и фотохостом форума.

https://1prime.ru/20250502/afganistan-857225116.html

казань

афганистан

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, казань, афганистан, рф, алексей оверчук