https://1prime.ru/20250516/afganistan-857633608.html

Россия готова помочь Афганистану в освоении сырья и редкоземельных металлов

Россия готова помочь Афганистану в освоении сырья и редкоземельных металлов - 16.05.2025, ПРАЙМ

Россия готова помочь Афганистану в освоении сырья и редкоземельных металлов

Россия готова оказать Афганистану поддержку в освоении стратегического минерального сырья и редкоземельных металлов, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. | 16.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-16T10:58+0300

2025-05-16T10:58+0300

2025-05-16T10:58+0300

экономика

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афганистан

алексей оверчук

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КАЗАНЬ, 16 мая - ПРАЙМ. Россия готова оказать Афганистану поддержку в освоении стратегического минерального сырья и редкоземельных металлов, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. По его словам, предприятия РФ готовы поделиться своими компетенциями в области геологоразведки, а также предложить различные виды горно-шахтного и карьерного оборудования. "Кроме того, мы предлагаем провести комплексные геологические исследования. Готовы оказать поддержку в изучении и освоении месторождений видов стратегического минерального сырья и редкоземельных металлов", - сказал он в ходе сессии российско-афганского диалога на форуме "Россия - Исламский мир. KazanForum". РИА Новости выступает информационным партнером XVI Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".

https://1prime.ru/20250516/overchuk-857633268.html

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россия, казань, афганистан, алексей оверчук