https://1prime.ru/20250516/afganistan-857633608.html
Россия готова помочь Афганистану в освоении сырья и редкоземельных металлов
Россия готова помочь Афганистану в освоении сырья и редкоземельных металлов - 16.05.2025, ПРАЙМ
Россия готова помочь Афганистану в освоении сырья и редкоземельных металлов
Россия готова оказать Афганистану поддержку в освоении стратегического минерального сырья и редкоземельных металлов, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. | 16.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-16T10:58+0300
2025-05-16T10:58+0300
2025-05-16T10:58+0300
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КАЗАНЬ, 16 мая - ПРАЙМ. Россия готова оказать Афганистану поддержку в освоении стратегического минерального сырья и редкоземельных металлов, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. По его словам, предприятия РФ готовы поделиться своими компетенциями в области геологоразведки, а также предложить различные виды горно-шахтного и карьерного оборудования. "Кроме того, мы предлагаем провести комплексные геологические исследования. Готовы оказать поддержку в изучении и освоении месторождений видов стратегического минерального сырья и редкоземельных металлов", - сказал он в ходе сессии российско-афганского диалога на форуме "Россия - Исламский мир. KazanForum". РИА Новости выступает информационным партнером XVI Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".
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Экономика, РОССИЯ, КАЗАНЬ, АФГАНИСТАН, Алексей Оверчук
Россия готова помочь Афганистану в освоении сырья и редкоземельных металлов
Оверчук: Россия готова оказать Афганистану поддержку в освоении месторождений
КАЗАНЬ, 16 мая - ПРАЙМ. Россия готова оказать Афганистану поддержку в освоении стратегического минерального сырья и редкоземельных металлов, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
По его словам, предприятия РФ готовы поделиться своими компетенциями в области геологоразведки, а также предложить различные виды горно-шахтного и карьерного оборудования.
"Кроме того, мы предлагаем провести комплексные геологические исследования. Готовы оказать поддержку в изучении и освоении месторождений видов стратегического минерального сырья и редкоземельных металлов", - сказал он в ходе сессии российско-афганского диалога на форуме "Россия - Исламский мир. KazanForum".
РИА Новости выступает информационным партнером XVI Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".
Россия получила от Афганистана перечень проектов в ряде отраслей экономики