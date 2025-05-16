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СМИ: возобновление переговоров России и Украины пока не запланировано
СМИ: возобновление переговоров России и Украины пока не запланировано - 16.05.2025, ПРАЙМ
СМИ: возобновление переговоров России и Украины пока не запланировано
Возобновление переговоров между Россией и Украиной в пятницу возможно, но пока не запланировано, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного... | 16.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-16T16:04+0300
2025-05-16T16:04+0300
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Возобновление переговоров между Россией и Украиной в пятницу возможно, но пока не запланировано, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного украинского чиновника. Ранее осведомленный источник сообщил РИА Новости, что российская делегация взяла паузу во время переговоров с Украиной в Стамбуле. Переговоры РФ и Украины начались в Стамбуле в 13.30 мск. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. "Другой раунд переговоров между российской и украинской делегациями в Стамбуле в пятницу "возможен"..., но... ничего не запланировано", - говорится в сообщении агентства. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. Как сообщил возглавляющий российскую делегацию помощник президента Владимир Мединский, с 10 утра пятницы российская делегация будет ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу. Он отметил, что Россия готова к работе. В пятницу первой прошла встреча США, Украины и Турции.
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россия, мировая экономика, украина, стамбул, рф, владимир путин, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, Мировая экономика, УКРАИНА, Стамбул, РФ, Владимир Путин, Дмитрий Песков
СМИ: возобновление переговоров России и Украины пока не запланировано
AFP: возобновление переговоров России и Украины возможно, но пока не запланировано
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Возобновление переговоров между Россией и Украиной в пятницу возможно, но пока не запланировано, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного украинского чиновника.
Ранее осведомленный источник сообщил РИА Новости, что российская делегация взяла паузу во время переговоров с Украиной в Стамбуле. Переговоры РФ и Украины начались в Стамбуле в 13.30 мск. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
"Другой раунд переговоров между российской и украинской делегациями в Стамбуле в пятницу "возможен"..., но... ничего не запланировано", - говорится в сообщении агентства.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. Как сообщил возглавляющий российскую делегацию помощник президента Владимир Мединский, с 10 утра пятницы российская делегация будет ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу. Он отметил, что Россия готова к работе.
В пятницу первой прошла встреча США, Украины и Турции.
Российская сторона взяла паузу на переговорах с Украиной, сообщил источник