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СМИ: возобновление переговоров России и Украины пока не запланировано

СМИ: возобновление переговоров России и Украины пока не запланировано - 16.05.2025, ПРАЙМ

СМИ: возобновление переговоров России и Украины пока не запланировано

Возобновление переговоров между Россией и Украиной в пятницу возможно, но пока не запланировано, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного... | 16.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-16T16:04+0300

2025-05-16T16:04+0300

2025-05-16T16:04+0300

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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Возобновление переговоров между Россией и Украиной в пятницу возможно, но пока не запланировано, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного украинского чиновника. Ранее осведомленный источник сообщил РИА Новости, что российская делегация взяла паузу во время переговоров с Украиной в Стамбуле. Переговоры РФ и Украины начались в Стамбуле в 13.30 мск. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. "Другой раунд переговоров между российской и украинской делегациями в Стамбуле в пятницу "возможен"..., но... ничего не запланировано", - говорится в сообщении агентства. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. Как сообщил возглавляющий российскую делегацию помощник президента Владимир Мединский, с 10 утра пятницы российская делегация будет ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу. Он отметил, что Россия готова к работе. В пятницу первой прошла встреча США, Украины и Турции.

https://1prime.ru/20250516/delegatsiya-857653088.html

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россия, мировая экономика, украина, стамбул, рф, владимир путин, дмитрий песков