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Петербургская биржа ожидает, что продажи топлива на площадке обновят рекорд - 16.05.2025, ПРАЙМ
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Петербургская биржа ожидает, что продажи топлива на площадке обновят рекорд
Петербургская биржа ожидает, что продажи топлива на площадке обновят рекорд - 16.05.2025, ПРАЙМ
Петербургская биржа ожидает, что продажи топлива на площадке обновят рекорд
Петербургская биржа ожидает, что объем биржевых продаж нефтепродуктов по итогам текущего года может превысить рекорд 2024 года, заявил журналистам президент... | 16.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-16T15:49+0300
2025-05-16T15:49+0300
бизнес
казань
игорь артемьев
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КАЗАНЬ, 16 мая - ПРАЙМ. Петербургская биржа ожидает, что объем биржевых продаж нефтепродуктов по итогам текущего года может превысить рекорд 2024 года, заявил журналистам президент торговой площадки Игорь Артемьев в кулуарах форума "Россия - Исламский мир: KazanForum". В 2024 году объем биржевых продаж топлива составил рекордные 37,2 миллиона тонн, увеличившись на 20% по сравнению с показателем 2023 года. На вопрос РИА Новости, ожидает ли он рост продаж в 2025 году, глава биржи ответил: "Я думаю, да". В первую очередь биржа прогнозирует увеличение продаж в натуральном выражении в связи с ростом российской экономики. Оборот торгов в денежном выражении также должен увеличиться на фоне инфляции. Кроме того, на положительной динамике, по мнению Артемьева, может сказаться развитие торгов по федеральному закону №223 (закон о закупках госкомпаний). "Мы стимулируем спрос в отношении региональных нефтебаз по ФЗ-223. Если покупаешь на бирже, ты покупаешь из первых рук у производителя по рыночной цене, а у нас сейчас большинство регионов покупает через три-четыре перекупки", - объяснил он. Международный экономический форум "Россия - Исламский мир: KazanForum" проходит с 13 по 18 мая в Казани. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером и фотохостом форума.
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бизнес, казань, игорь артемьев
Бизнес, КАЗАНЬ, Игорь Артемьев
15:49 16.05.2025
 
Петербургская биржа ожидает, что продажи топлива на площадке обновят рекорд

Артемьев: объем биржевых продаж нефтепродуктов может превысить рекорд 2024 года

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкГрафик "Японские свечи"
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© РИА Новости . Владимир Песня
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КАЗАНЬ, 16 мая - ПРАЙМ. Петербургская биржа ожидает, что объем биржевых продаж нефтепродуктов по итогам текущего года может превысить рекорд 2024 года, заявил журналистам президент торговой площадки Игорь Артемьев в кулуарах форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".
В 2024 году объем биржевых продаж топлива составил рекордные 37,2 миллиона тонн, увеличившись на 20% по сравнению с показателем 2023 года.
На вопрос РИА Новости, ожидает ли он рост продаж в 2025 году, глава биржи ответил: "Я думаю, да".
В первую очередь биржа прогнозирует увеличение продаж в натуральном выражении в связи с ростом российской экономики. Оборот торгов в денежном выражении также должен увеличиться на фоне инфляции.
Кроме того, на положительной динамике, по мнению Артемьева, может сказаться развитие торгов по федеральному закону №223 (закон о закупках госкомпаний).
"Мы стимулируем спрос в отношении региональных нефтебаз по ФЗ-223. Если покупаешь на бирже, ты покупаешь из первых рук у производителя по рыночной цене, а у нас сейчас большинство регионов покупает через три-четыре перекупки", - объяснил он.
Международный экономический форум "Россия - Исламский мир: KazanForum" проходит с 13 по 18 мая в Казани. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером и фотохостом форума.
Денежные купюры и монеты евро - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2025
Биржи Европы растут после выхода статистики по торговому балансу
13:59
 
БизнесКАЗАНЬИгорь Артемьев
 
 
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