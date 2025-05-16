Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Петербургская биржа откроет сегмент исламских финансов по шариату - 16.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250516/artemev-857653740.html
Петербургская биржа откроет сегмент исламских финансов по шариату
Петербургская биржа откроет сегмент исламских финансов по шариату - 16.05.2025, ПРАЙМ
Петербургская биржа откроет сегмент исламских финансов по шариату
Петербургская биржа до конца этого года планирует открыть сегмент исламских финансов, где будут проводиться все процедуры в соответствии с законами шариата,... | 16.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-16T15:58+0300
2025-05-16T15:58+0300
экономика
финансы
россия
казань
татарстан
башкирия
игорь артемьев
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/76045/74/760457400_0:205:2829:1796_1920x0_80_0_0_3d0a3259fe33d853969dcb84d8f841ad.jpg
КАЗАНЬ, 16 мая - ПРАЙМ. Петербургская биржа до конца этого года планирует открыть сегмент исламских финансов, где будут проводиться все процедуры в соответствии с законами шариата, заявил президент торговой площадки Игорь Артемьев в ходе форума "Россия - Исламский мир: KazanForum". "Внутри Петербургской биржи будет определенный сегмент исламских финансов, где будут проводиться все процедуры в соответствии с законами шариата… Мы получим сертификат международного образца, что все операции соответствуют нормам исламского финансирования… Мы хотим создать эту систему и сделаем ее, как я думаю, до конца этого года", - сказал он. Артемьев добавил, что внутри биржи будет создана внутренняя ревизионная исламская комиссия для постоянной консультации. Двухлетний эксперимент по развитию исламского банкинга ("партнерского финансирования") проводится в России с 1 сентября 2023 года на территории Татарстана, Башкирии, Дагестана и Чечни. Группа депутатов и сенаторов в марте внесла в Госдуму законопроект о продлении эксперимента еще на три года. Международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum" проходит с 13 по 18 мая в Казани. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером и фотохостом форума.
https://1prime.ru/20250516/artemev-857653482.html
казань
татарстан
башкирия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76045/74/760457400_81:0:2748:2000_1920x0_80_0_0_de498f660235839856514eee3c800f2d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, россия, казань, татарстан, башкирия, игорь артемьев, госдума
Экономика, Финансы, РОССИЯ, КАЗАНЬ, ТАТАРСТАН, БАШКИРИЯ, Игорь Артемьев, Госдума
15:58 16.05.2025
 
Петербургская биржа откроет сегмент исламских финансов по шариату

Артемьев: Петербургская биржа откроет сегмент исламских финансов по шариату

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкБиржевые торги
Биржевые торги - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
КАЗАНЬ, 16 мая - ПРАЙМ. Петербургская биржа до конца этого года планирует открыть сегмент исламских финансов, где будут проводиться все процедуры в соответствии с законами шариата, заявил президент торговой площадки Игорь Артемьев в ходе форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".
"Внутри Петербургской биржи будет определенный сегмент исламских финансов, где будут проводиться все процедуры в соответствии с законами шариата… Мы получим сертификат международного образца, что все операции соответствуют нормам исламского финансирования… Мы хотим создать эту систему и сделаем ее, как я думаю, до конца этого года", - сказал он.
Артемьев добавил, что внутри биржи будет создана внутренняя ревизионная исламская комиссия для постоянной консультации.
Двухлетний эксперимент по развитию исламского банкинга ("партнерского финансирования") проводится в России с 1 сентября 2023 года на территории Татарстана, Башкирии, Дагестана и Чечни. Группа депутатов и сенаторов в марте внесла в Госдуму законопроект о продлении эксперимента еще на три года.
Международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum" проходит с 13 по 18 мая в Казани. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером и фотохостом форума.
График Японские свечи - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2025
Петербургская биржа ожидает, что продажи топлива на площадке обновят рекорд
15:49
 
ЭкономикаФинансыРОССИЯКАЗАНЬТАТАРСТАНБАШКИРИЯИгорь АртемьевГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала