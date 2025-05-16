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Петербургская биржа откроет сегмент исламских финансов по шариату
Петербургская биржа откроет сегмент исламских финансов по шариату - 16.05.2025, ПРАЙМ
Петербургская биржа откроет сегмент исламских финансов по шариату
Петербургская биржа до конца этого года планирует открыть сегмент исламских финансов, где будут проводиться все процедуры в соответствии с законами шариата,... | 16.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-16T15:58+0300
2025-05-16T15:58+0300
2025-05-16T15:58+0300
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КАЗАНЬ, 16 мая - ПРАЙМ. Петербургская биржа до конца этого года планирует открыть сегмент исламских финансов, где будут проводиться все процедуры в соответствии с законами шариата, заявил президент торговой площадки Игорь Артемьев в ходе форума "Россия - Исламский мир: KazanForum". "Внутри Петербургской биржи будет определенный сегмент исламских финансов, где будут проводиться все процедуры в соответствии с законами шариата… Мы получим сертификат международного образца, что все операции соответствуют нормам исламского финансирования… Мы хотим создать эту систему и сделаем ее, как я думаю, до конца этого года", - сказал он. Артемьев добавил, что внутри биржи будет создана внутренняя ревизионная исламская комиссия для постоянной консультации. Двухлетний эксперимент по развитию исламского банкинга ("партнерского финансирования") проводится в России с 1 сентября 2023 года на территории Татарстана, Башкирии, Дагестана и Чечни. Группа депутатов и сенаторов в марте внесла в Госдуму законопроект о продлении эксперимента еще на три года. Международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum" проходит с 13 по 18 мая в Казани. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером и фотохостом форума.
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финансы, россия, казань, татарстан, башкирия, игорь артемьев, госдума
Экономика, Финансы, РОССИЯ, КАЗАНЬ, ТАТАРСТАН, БАШКИРИЯ, Игорь Артемьев, Госдума
Петербургская биржа откроет сегмент исламских финансов по шариату
Артемьев: Петербургская биржа откроет сегмент исламских финансов по шариату
КАЗАНЬ, 16 мая - ПРАЙМ. Петербургская биржа до конца этого года планирует открыть сегмент исламских финансов, где будут проводиться все процедуры в соответствии с законами шариата, заявил президент торговой площадки Игорь Артемьев в ходе форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".
"Внутри Петербургской биржи будет определенный сегмент исламских финансов, где будут проводиться все процедуры в соответствии с законами шариата… Мы получим сертификат международного образца, что все операции соответствуют нормам исламского финансирования… Мы хотим создать эту систему и сделаем ее, как я думаю, до конца этого года", - сказал он.
Артемьев добавил, что внутри биржи будет создана внутренняя ревизионная исламская комиссия для постоянной консультации.
Двухлетний эксперимент по развитию исламского банкинга ("партнерского финансирования") проводится в России с 1 сентября 2023 года на территории Татарстана, Башкирии, Дагестана и Чечни. Группа депутатов и сенаторов в марте внесла в Госдуму законопроект о продлении эксперимента еще на три года.
Международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum" проходит с 13 по 18 мая в Казани. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером и фотохостом форума.
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