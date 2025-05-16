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Основные фондовые индексы АТР в пятницу закрылись без единой динамики - 16.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250516/atr--857640119.html
Основные фондовые индексы АТР в пятницу закрылись без единой динамики
Основные фондовые индексы АТР в пятницу закрылись без единой динамики - 16.05.2025, ПРАЙМ
Основные фондовые индексы АТР в пятницу закрылись без единой динамики
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу не продемонстрировали единой динамики в отсутствие новых факторов, свидетельствуют... | 16.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-16T12:33+0300
2025-05-16T12:33+0300
экономика
рынок
торги
индексы
япония
азиатско-тихоокеанский регион
alibaba
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу не продемонстрировали единой динамики в отсутствие новых факторов, свидетельствуют данные бирж и комментарий аналитика. По итогам торгов дня индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite сократился на 0,4%, до 3 367,46 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – поднялся на 0,18%, до 1 986,5 пункта, гонконгский Hang Seng Index – уменьшился на 0,46%, до 23 345,05 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,21%, до 2 626,87 пункта, австралийский S&amp;P/ASX 200 – поднялся на 0,56%, до 8 343,7 пункта, японский Nikkei 225 – остался вблизи уровня прошлого закрытия и составил 37 753,72 пункта. Трейдеры оценили макростатистику. По официальным данным, квартальный ВВП Японии, по предварительной оценке, сократился на 0,7% в пересчете на год, рынки ждали снижения только на 0,2%. В то же время объем промышленного производства в Японии в марте, по окончательным данным, вырос в годовом выражении на 1%, в месячном выражении рост составил 0,2%. Бумаги китайской Alibaba в Гонконге снизились в цене на 4,3% после публикации в четверг финансового отчета, согласно которому выручка компании в четвертом квартале финансового года (в первом квартале года календарного) увеличилась на 7% год к году, до 236,454 миллиарда юаней (32,584 миллиарда долларов), аналитики ожидали показатель в 237,24 миллиарда юаней. "Сейчас немного нет направления. Рынки нуждались в новых катализаторах после того, как США и Китай пошли на попятную в вопросе тарифов в выходные, и ожидали, что отчеты китайских компаний на этой неделе поддержат ралли, но результаты Alibaba прошлой ночью не смогли обеспечить подъем", - рассказал агентству Блумберг управляющий директор Union Bancaire Privee Вей-Сернь Лин (Vey-Sern Ling).
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рынок, торги, индексы, япония, азиатско-тихоокеанский регион, alibaba, shenzhen composite, hang seng index
Экономика, Рынок, Торги, Индексы, ЯПОНИЯ, Азиатско-Тихоокеанский регион, Alibaba, Shenzhen Composite, Hang Seng Index
12:33 16.05.2025
 
Основные фондовые индексы АТР в пятницу закрылись без единой динамики

Биржи АТР в пятницу закрылись разнонаправленно на фоне снижения ВВП Японии

© РИА Новости . Галина Бутова | Перейти в медиабанкТокийская фондовая биржа
Токийская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости . Галина Бутова
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу не продемонстрировали единой динамики в отсутствие новых факторов, свидетельствуют данные бирж и комментарий аналитика.
По итогам торгов дня индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite сократился на 0,4%, до 3 367,46 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – поднялся на 0,18%, до 1 986,5 пункта, гонконгский Hang Seng Index – уменьшился на 0,46%, до 23 345,05 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,21%, до 2 626,87 пункта, австралийский S&P/ASX 200 – поднялся на 0,56%, до 8 343,7 пункта, японский Nikkei 225 – остался вблизи уровня прошлого закрытия и составил 37 753,72 пункта.
Трейдеры оценили макростатистику. По официальным данным, квартальный ВВП Японии, по предварительной оценке, сократился на 0,7% в пересчете на год, рынки ждали снижения только на 0,2%. В то же время объем промышленного производства в Японии в марте, по окончательным данным, вырос в годовом выражении на 1%, в месячном выражении рост составил 0,2%.
Бумаги китайской Alibaba в Гонконге снизились в цене на 4,3% после публикации в четверг финансового отчета, согласно которому выручка компании в четвертом квартале финансового года (в первом квартале года календарного) увеличилась на 7% год к году, до 236,454 миллиарда юаней (32,584 миллиарда долларов), аналитики ожидали показатель в 237,24 миллиарда юаней.
"Сейчас немного нет направления. Рынки нуждались в новых катализаторах после того, как США и Китай пошли на попятную в вопросе тарифов в выходные, и ожидали, что отчеты китайских компаний на этой неделе поддержат ралли, но результаты Alibaba прошлой ночью не смогли обеспечить подъем", - рассказал агентству Блумберг управляющий директор Union Bancaire Privee Вей-Сернь Лин (Vey-Sern Ling).
!Здание Шанхайской фондовой биржи в Шанхае - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2025
Фондовые индексы АТР торгуются разнонаправленно
08:19
 
ЭкономикаРынокТоргиИндексыЯПОНИЯАзиатско-Тихоокеанский регионAlibabaShenzhen CompositeHang Seng Index
 
 
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