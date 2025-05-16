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Основные фондовые индексы АТР в пятницу закрылись без единой динамики

Основные фондовые индексы АТР в пятницу закрылись без единой динамики - 16.05.2025, ПРАЙМ

Основные фондовые индексы АТР в пятницу закрылись без единой динамики

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу не продемонстрировали единой динамики в отсутствие новых факторов, свидетельствуют... | 16.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-16T12:33+0300

2025-05-16T12:33+0300

2025-05-16T12:33+0300

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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу не продемонстрировали единой динамики в отсутствие новых факторов, свидетельствуют данные бирж и комментарий аналитика. По итогам торгов дня индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite сократился на 0,4%, до 3 367,46 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – поднялся на 0,18%, до 1 986,5 пункта, гонконгский Hang Seng Index – уменьшился на 0,46%, до 23 345,05 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,21%, до 2 626,87 пункта, австралийский S&P/ASX 200 – поднялся на 0,56%, до 8 343,7 пункта, японский Nikkei 225 – остался вблизи уровня прошлого закрытия и составил 37 753,72 пункта. Трейдеры оценили макростатистику. По официальным данным, квартальный ВВП Японии, по предварительной оценке, сократился на 0,7% в пересчете на год, рынки ждали снижения только на 0,2%. В то же время объем промышленного производства в Японии в марте, по окончательным данным, вырос в годовом выражении на 1%, в месячном выражении рост составил 0,2%. Бумаги китайской Alibaba в Гонконге снизились в цене на 4,3% после публикации в четверг финансового отчета, согласно которому выручка компании в четвертом квартале финансового года (в первом квартале года календарного) увеличилась на 7% год к году, до 236,454 миллиарда юаней (32,584 миллиарда долларов), аналитики ожидали показатель в 237,24 миллиарда юаней. "Сейчас немного нет направления. Рынки нуждались в новых катализаторах после того, как США и Китай пошли на попятную в вопросе тарифов в выходные, и ожидали, что отчеты китайских компаний на этой неделе поддержат ралли, но результаты Alibaba прошлой ночью не смогли обеспечить подъем", - рассказал агентству Блумберг управляющий директор Union Bancaire Privee Вей-Сернь Лин (Vey-Sern Ling).

https://1prime.ru/20250516/atr-857624502.html

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рынок, торги, индексы, япония, азиатско-тихоокеанский регион, alibaba, shenzhen composite, hang seng index