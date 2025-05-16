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Фондовые индексы АТР торгуются разнонаправленно
Фондовые индексы АТР торгуются разнонаправленно - 16.05.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы АТР торгуются разнонаправленно
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу утром торгуются без единой динамики после выхода предварительной оценки по ВВП Японии... | 16.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-16T08:19+0300
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу утром торгуются без единой динамики после выхода предварительной оценки по ВВП Японии за первый квартал, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.53 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,52%, до 3 363,32 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite рос на 0,34%, до 1 989,65 пункта, гонконгский Hang Seng Index опускался на 0,66%, до 23 299 пунктов. Южнокорейский KOSPI поднимался на 0,27%, до 2 628,5 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,55%, до 8 343 пунктов, японский Nikkei 225 снижался на 0,01%, до 37 749,96 пункта. Согласно данным правительства страны, ВВП Японии в первом квартале, по предварительной оценке, сократился на 0,7% в пересчете на год, сильнее ожиданий аналитиков в 0,2%. При этом к предшествовавшему кварталу ВВП Японии уменьшился на 0,2%, прогнозировалось снижение на 0,1%. Бумаги китайской Alibaba в Гонконге снижаются в цене более чем на 5% после публикации финотчета, согласно которому выручка компании в четвертом квартале фингода (в первом квартале года календарного) увеличилась на 7% год к году, до 236,454 миллиарда юаней (32,584 миллиарда долларов), аналитики ожидали показатель в 237,24 миллиарда юаней.
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рынок, торги, индексы, япония, азиатско-тихоокеанский регион, shenzhen composite, hang seng index, kospi
Экономика, Рынок, Торги, Индексы, ЯПОНИЯ, Азиатско-Тихоокеанский регион, Shenzhen Composite, Hang Seng Index, KOSPI
Фондовые индексы АТР торгуются разнонаправленно
Фондовые индексы АТР торгуются разнонаправленно после выхода данных по ВВП Японии
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу утром торгуются без единой динамики после выхода предварительной оценки по ВВП Японии за первый квартал, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.53 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,52%, до 3 363,32 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite рос на 0,34%, до 1 989,65 пункта, гонконгский Hang Seng Index опускался на 0,66%, до 23 299 пунктов. Южнокорейский KOSPI поднимался на 0,27%, до 2 628,5 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,55%, до 8 343 пунктов, японский Nikkei 225 снижался на 0,01%, до 37 749,96 пункта.
Согласно данным правительства страны, ВВП Японии в первом квартале, по предварительной оценке, сократился на 0,7% в пересчете на год, сильнее ожиданий аналитиков в 0,2%.
При этом к предшествовавшему кварталу ВВП Японии уменьшился на 0,2%, прогнозировалось снижение на 0,1%.
Бумаги китайской Alibaba в Гонконге снижаются в цене более чем на 5% после публикации финотчета, согласно которому выручка компании в четвертом квартале фингода (в первом квартале года календарного) увеличилась на 7% год к году, до 236,454 миллиарда юаней (32,584 миллиарда долларов), аналитики ожидали показатель в 237,24 миллиарда юаней.
Фондовые индексы АТР в четверг в основном снизились