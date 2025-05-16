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Петербургская биржа обсуждает вопрос биржевой торговли цветочной продукцией

Петербургская биржа обсуждает вопрос биржевой торговли цветочной продукцией - 16.05.2025, ПРАЙМ

Петербургская биржа обсуждает вопрос биржевой торговли цветочной продукцией

Петербургская биржа обсуждает вопрос биржевой торговли цветочной продукцией, в частности семенами цветов, рассказал президент Петербургской биржи Игорь Артемьев | 16.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-16T15:16+0300

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КАЗАНЬ, 16 мая - ПРАЙМ. Петербургская биржа обсуждает вопрос биржевой торговли цветочной продукцией, в частности семенами цветов, рассказал президент Петербургской биржи Игорь Артемьев в кулуарах форума "Россия - Исламский мир: KazanForum". "Мы совершенно не против. И потом, речь же идет не обязательно о торговле цветами. А если мы немножко перефразируем, это торговля семенами цветков. А торговля семенами - это классический вид биржевой торговли. Поэтому мы работаем, обсуждаем", - ответил он на вопрос РИА Новости о возможности биржевой торговли цветами в России. Артемьев добавил, что подобная торговля уже существует в Голландии. Внедрение биржевой торговли в цветочную отрасль позволит сделать сферу более прозрачной, считает он. Ранее глава Минпромторга РФ Антон Алиханов говорил, что ведомство прорабатывает с Псковской областью возможность организации биржевой торговли цветочной продукцией. Министр отмечал, что пока создание цветочной биржи является рабочей гипотезой и прорабатывается. Петербургская биржа (ранее - СПбМТСБ) - крупнейшая товарная биржа России, она также организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, в том числе сжиженного, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, торги на срочном рынке. Биржа создана в 2008 году. РИА Новости выступает информационным партнером XVI Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".

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бизнес, рынок, россия, казань, голландия