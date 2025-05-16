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Биржи Европы растут после выхода статистики по торговому балансу

Биржи Европы растут после выхода статистики по торговому балансу - 16.05.2025, ПРАЙМ

Биржи Европы растут после выхода статистики по торговому балансу

Основные фондовые индексы Европы торгуются в плюсе после выхода статистики по торговому балансу, аналитики продолжают оценивать корпоративные новости,... | 16.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-16T13:59+0300

2025-05-16T13:59+0300

2025-05-16T13:59+0300

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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы торгуются в плюсе после выхода статистики по торговому балансу, аналитики продолжают оценивать корпоративные новости, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 13.52 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,56% - до 8 682,44 пункта, французский CAC 40 - на 0,69%, до 7 908,03 пункта, немецкий DAX - на 0,68%, до 23 841,68 пункта. В пятницу инвесторы оценивают вышедшие данные по торговому балансу еврозоны. Европейское статистическое агентство Евростат сообщило, что профицит внешнеторгового баланса еврозоны в марте вырос до 36,8 миллиарда евро после профицита в 24 миллиарда евро в феврале, что выше прогноза аналитиков, предполагавших рост показателя до 25 миллиардов евро. Акции швейцарской Richemont, владеющей брендом Cartier, дорожают более чем на 7% после выхода финансовой отчетности. За четвертый квартал предыдущего финансового года продажи компании выросли на 7,7% до 5,172 миллиарда евро. "Richemont продолжает увеличивать значительную долю рынка ювелирных изделий. Ее рост и прибыль поразительны особенно в сравнении с ее основным конкурентом LVMH", - комментирует финансовые показатели Richemont Жан-Филипп Берчи (Jean-Philippe Bertschy) аналитик Vontobel Equity Research, мнение которого цитирует агентство Блумберг.

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