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Премьер Малайзии призвал укреплять бизнес-сотрудничество с Россией
Премьер Малайзии призвал укреплять бизнес-сотрудничество с Россией - 16.05.2025, ПРАЙМ
Премьер Малайзии призвал укреплять бизнес-сотрудничество с Россией
Малайзии и России нужно укреплять бизнес-сотрудничество, заявил малайзийский премьер Анвар Ибрагим. | 16.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-16T16:23+0300
2025-05-16T16:23+0300
2025-05-16T16:23+0300
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КАЗАНЬ, 16 мая - ПРАЙМ. Малайзии и России нужно укреплять бизнес-сотрудничество, заявил малайзийский премьер Анвар Ибрагим. "Новые вызовы, тарифные войны, санкционное давление, геополитические вызовы никогда не собьют нас с пути. Позвольте нам работать вместе, чтобы укрепить нашу силу, которая начинается в экономике, поэтому... мы должны укреплять эту отрасль (бизнес - ред)", - сказал Ибрагим в ходе пленарного заседания форума "Россия - Исламский мир: KazanForum". РИА Новости выступает Генеральным медиапартнером и фотохостом XVI Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".
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Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, КАЗАНЬ, МАЛАЙЗИЯ
Премьер Малайзии призвал укреплять бизнес-сотрудничество с Россией
Премьер Ибрагим: Малайзии и России нужно укреплять бизнес-сотрудничество
КАЗАНЬ, 16 мая - ПРАЙМ. Малайзии и России нужно укреплять бизнес-сотрудничество, заявил малайзийский премьер Анвар Ибрагим.
"Новые вызовы, тарифные войны, санкционное давление, геополитические вызовы никогда не собьют нас с пути. Позвольте нам работать вместе, чтобы укрепить нашу силу, которая начинается в экономике, поэтому... мы должны укреплять эту отрасль (бизнес - ред)", - сказал Ибрагим в ходе пленарного заседания форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".
РИА Новости выступает Генеральным медиапартнером и фотохостом XVI Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".
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