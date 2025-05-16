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Премьер Малайзии призвал укреплять бизнес-сотрудничество с Россией

Премьер Малайзии призвал укреплять бизнес-сотрудничество с Россией - 16.05.2025, ПРАЙМ

Премьер Малайзии призвал укреплять бизнес-сотрудничество с Россией

Малайзии и России нужно укреплять бизнес-сотрудничество, заявил малайзийский премьер Анвар Ибрагим. | 16.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-16T16:23+0300

2025-05-16T16:23+0300

2025-05-16T16:23+0300

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КАЗАНЬ, 16 мая - ПРАЙМ. Малайзии и России нужно укреплять бизнес-сотрудничество, заявил малайзийский премьер Анвар Ибрагим. "Новые вызовы, тарифные войны, санкционное давление, геополитические вызовы никогда не собьют нас с пути. Позвольте нам работать вместе, чтобы укрепить нашу силу, которая начинается в экономике, поэтому... мы должны укреплять эту отрасль (бизнес - ред)", - сказал Ибрагим в ходе пленарного заседания форума "Россия - Исламский мир: KazanForum". РИА Новости выступает Генеральным медиапартнером и фотохостом XVI Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".

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россия, мировая экономика, казань, малайзия