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В Бурятии грузовик повредил автомобильный мост

В Бурятии грузовик повредил автомобильный мост - 16.05.2025, ПРАЙМ

В Бурятии грузовик повредил автомобильный мост

Большегруз разрушил автомобильный мост на региональной дороге Улан-Удэ - Романовка - Чита в Бурятии, движение транспорта по нему полностью ограничено,... | 16.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-16T06:00+0300

2025-05-16T06:00+0300

2025-05-16T06:00+0300

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УЛАН-УДЭ, 16 мая - ПРАЙМ. Большегруз разрушил автомобильный мост на региональной дороге Улан-Удэ - Романовка - Чита в Бурятии, движение транспорта по нему полностью ограничено, сообщается в Telegram-канале управления региональных автомобильных дорог Бурятии. "Сегодня, 16 мая грузовой автомобиль нарушил установленные ограничения по весовым нагрузкам – 6 тонн на ось, и повредил мост через ручей Хурета на 398-м километре трассы Улан-Удэ - Романовка - Чита (в 22-х километрах от села Романовка). В настоящее время движение полностью приостановлено для всех видов транспорта", - говорится в сообщении. Отмечается, что сотрудники Бурятрегионавтодора и техника подрядной организации выехали на место для восстановления движения. Будет организована объездная дорога. В последующем будет решаться вопрос о ремонте моста.

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бизнес, улан-удэ, чита, бурятия