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Россиян предупредили о подорожании черешни и других ягод летом - 16.05.2025, ПРАЙМ
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Россиян предупредили о подорожании черешни и других ягод летом
Россиян предупредили о подорожании черешни и других ягод летом - 16.05.2025, ПРАЙМ
Россиян предупредили о подорожании черешни и других ягод летом
Стоимость черешни и других ягод этим летом может резко вырасти из-за заморозков, погубивших немалую часть урожая в ключевых южных регионах, рассказала агентству | 16.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-16T03:03+0300
2025-05-16T03:03+0300
ягоды
черешня
бизнес
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Стоимость черешни и других ягод этим летом может резко вырасти из-за заморозков, погубивших немалую часть урожая в ключевых южных регионах, рассказала агентству “Прайм” доцент Базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Ильяшенко.Прошедшие в конце апреля-начале мая заморозки привели к гибели цветов и завязей плодов и ягод, особенно ранних сортов, которые выращиваются в ключевых южных регионах (Ставропольский край, Краснодарский край, Ростовская область). Некоторые хозяйства оценивают потенциальные потери более 50% урожая, что приведет к сокращению предложения на внутреннем рынке.“Часть уцелевших плодов созреет позже, но урожайность будет ниже, поэтому период высоких цен растянется на весь сезон, учитывая традиционно высокий спрос в летний период. Поэтому летом 2025 года россияне рискуют столкнуться с высокими ценами на ягоды”, - прогнозирует эксперт.Частично смягчить ситуацию может импорт, который компенсирует потери, но этих объемов не хватит, чтобы полностью стабилизировать цены на рынке. Основными странами-импортерами черешни и других ягод на российский рынок являются Турция, Узбекистан, Азербайджан, Сербия, Иран.В России базовая ставка таможенной пошлины на импорт свежих ягод (за исключением клюквы, черники, брусники, голубики, смородины и крыжовника) составляет 5% от таможенной стоимости партии продукции. Поэтому даже при увеличении поставок из-за рубежа их стоимость будет выше местной продукции за счет логистических издержек.Для насыщения рынка правительство может временно снизить или обнулить пошлины, но это потребует времени.“Максимальный уровень цен ожидается в первый месяц сезона (июнь), когда цены на черешню могут достичь 500-700 рублей за килограмм. В разгар сезона (июль) цены могут незначительно снизиться (на 10-15%) из-за ограниченного предложения, но все равно будут выше, чем летом прошлого года. Также колебания цен на клубнику, малину, смородину могут быть в пределах 20%, поскольку весенние заморозки затронули и их урожай”, - полагает Ильяшенко.
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ягоды, черешня, бизнес
ягоды, черешня, Бизнес
03:03 16.05.2025
 
Россиян предупредили о подорожании черешни и других ягод летом

Доцент Ильяшенко: килограмм черешни в начале сезона может стоить 500-700 рублей

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСбор черешни в Крыму
Сбор черешни в Крыму - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Стоимость черешни и других ягод этим летом может резко вырасти из-за заморозков, погубивших немалую часть урожая в ключевых южных регионах, рассказала агентству “Прайм” доцент Базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Ильяшенко.
Прошедшие в конце апреля-начале мая заморозки привели к гибели цветов и завязей плодов и ягод, особенно ранних сортов, которые выращиваются в ключевых южных регионах (Ставропольский край, Краснодарский край, Ростовская область). Некоторые хозяйства оценивают потенциальные потери более 50% урожая, что приведет к сокращению предложения на внутреннем рынке.
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“Часть уцелевших плодов созреет позже, но урожайность будет ниже, поэтому период высоких цен растянется на весь сезон, учитывая традиционно высокий спрос в летний период. Поэтому летом 2025 года россияне рискуют столкнуться с высокими ценами на ягоды”, - прогнозирует эксперт.
Частично смягчить ситуацию может импорт, который компенсирует потери, но этих объемов не хватит, чтобы полностью стабилизировать цены на рынке. Основными странами-импортерами черешни и других ягод на российский рынок являются Турция, Узбекистан, Азербайджан, Сербия, Иран.
В России базовая ставка таможенной пошлины на импорт свежих ягод (за исключением клюквы, черники, брусники, голубики, смородины и крыжовника) составляет 5% от таможенной стоимости партии продукции. Поэтому даже при увеличении поставок из-за рубежа их стоимость будет выше местной продукции за счет логистических издержек.
Для насыщения рынка правительство может временно снизить или обнулить пошлины, но это потребует времени.
“Максимальный уровень цен ожидается в первый месяц сезона (июнь), когда цены на черешню могут достичь 500-700 рублей за килограмм. В разгар сезона (июль) цены могут незначительно снизиться (на 10-15%) из-за ограниченного предложения, но все равно будут выше, чем летом прошлого года. Также колебания цен на клубнику, малину, смородину могут быть в пределах 20%, поскольку весенние заморозки затронули и их урожай”, - полагает Ильяшенко.
 
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