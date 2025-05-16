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CNN: Трамп может позвонить Путину

CNN: Трамп может позвонить Путину - 16.05.2025, ПРАЙМ

CNN: Трамп может позвонить Путину

Президент США Дональд Трамп заявил, что "может" позвонить российскому лидеру Владимиру Путину, чтобы обсудить урегулирование на Украине, сообщает телеканал CNN. | 16.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-16T14:42+0300

2025-05-16T14:42+0300

2025-05-16T14:42+0300

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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что "может" позвонить российскому лидеру Владимиру Путину, чтобы обсудить урегулирование на Украине, сообщает телеканал CNN. "Трамп заявил... что он "может" позвонить российскому президенту Владимиру Путину, чтобы обсудить завершение (конфликта на Украине - ред.)", - говорится в сообщении телеканала. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. Как сообщил возглавляющий российскую делегацию помощник президента Владимир Мединский, с утра пятницы российская делегация будет ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу. Он отметил, что Россия готова к работе. В пятницу в первой половине дня состоялась встреча США, Украины и Турции. Переговоры между делегациями РФ и Украины стартовали в Стамбуле после 13.30 мск.

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мировая экономика, общество , украина, стамбул, рф, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, cnn