https://1prime.ru/20250516/cnn-857656187.html

СМИ назвали главную тему звонка Зеленского и лидеров ЕС Трампу

СМИ назвали главную тему звонка Зеленского и лидеров ЕС Трампу - 16.05.2025, ПРАЙМ

СМИ назвали главную тему звонка Зеленского и лидеров ЕС Трампу

Основной темой звонка Владимира Зеленского и лидеров Евросоюза президенту США Дональду Трампу были переговоры делегаций РФ и Украины в Стамбуле, сообщает... | 16.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-16T16:57+0300

2025-05-16T16:57+0300

2025-05-16T16:57+0300

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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Основной темой звонка Владимира Зеленского и лидеров Евросоюза президенту США Дональду Трампу были переговоры делегаций РФ и Украины в Стамбуле, сообщает телеканал CNN со ссылкой на пресс-секретаря главы киевского режима. В пятницу издание "Украинская правда" со ссылкой на пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова написало, что Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер Британии Кир Стармер и премьер Польши Дональд Туск во время встречи в рамках саммита в Албании провели телефонный разговор с Трампом. "Российско-украинские переговоры в Стамбуле были главной темой разговора", - говорится в сообщении телеканала. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.

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россия, украина, стамбул, владимир зеленский, дональд трамп, эммануэль макрон, ес, cnn