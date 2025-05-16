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Российская сторона взяла паузу на переговорах с Украиной, сообщил источник - 16.05.2025, ПРАЙМ
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Российская сторона взяла паузу на переговорах с Украиной, сообщил источник
Российская сторона взяла паузу на переговорах с Украиной, сообщил источник - 16.05.2025, ПРАЙМ
Российская сторона взяла паузу на переговорах с Украиной, сообщил источник
Российская делегация взяла паузу во время переговоров с Украиной в Стамбуле. Об этом агентству РИА Новости сообщил осведомленный источник. | 16.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-16T15:46+0300
2025-05-16T16:06+0300
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политика
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СТАМБУЛ, 16 мая - ПРАЙМ. Российская делегация взяла паузу во время переговоров с Украиной в Стамбуле. Об этом агентству РИА Новости сообщил осведомленный источник. "Пауза", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что делегация вышла из зала.Ранее источники РИА Новости в МИД Турции сообщали, что переговоры завершились, продлившись меньше двух часов.По данным AFP, которое ссылается на неназванный источник, возобновление встречи в пятницу возможно, но пока не запланировано.Корреспонденты РИА Новости отмечают, что делегации России и Украины пока не разъехались. По состоянию на 15:50 мск, их автомобили с территории Рабочего офиса администрации президента Турции не выезжали.Переговоры РФ и Украины начались в Стамбуле в 13.30 мск. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
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россия, украина, стамбул
РОССИЯ, УКРАИНА, Стамбул, Политика
15:46 16.05.2025 (обновлено: 16:06 16.05.2025)
 
Российская сторона взяла паузу на переговорах с Украиной, сообщил источник

Российская делегация взяла паузу во время переговоров с Украиной в Стамбуле

© РИА НовостиФлаги перед трехсторонней встречей России, Украины иТурции
Флаги перед трехсторонней встречей России, Украины иТурции - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости
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СТАМБУЛ, 16 мая - ПРАЙМ. Российская делегация взяла паузу во время переговоров с Украиной в Стамбуле. Об этом агентству РИА Новости сообщил осведомленный источник.
"Пауза", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что делегация вышла из зала.
Ранее источники РИА Новости в МИД Турции сообщали, что переговоры завершились, продлившись меньше двух часов.
По данным AFP, которое ссылается на неназванный источник, возобновление встречи в пятницу возможно, но пока не запланировано.
Корреспонденты РИА Новости отмечают, что делегации России и Украины пока не разъехались. По состоянию на 15:50 мск, их автомобили с территории Рабочего офиса администрации президента Турции не выезжали.
Переговоры РФ и Украины начались в Стамбуле в 13.30 мск. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Встреча делегаций России, Турции и Украины - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2025
Переговоры России и Украины начались в Стамбуле
13:41
 
ПолитикаРОССИЯУКРАИНАСтамбул
 
 
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