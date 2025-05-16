https://1prime.ru/20250516/dogovorennost-857662845.html

Умеров оценил соглашение с Россией об обмене пленными

Умеров оценил соглашение с Россией об обмене пленными - 16.05.2025, ПРАЙМ

Умеров оценил соглашение с Россией об обмене пленными

Глава украинской делегации на переговорах с Россией в Стамбуле и министр обороны страны Рустем Умеров назвал важным достижением договоренность на переговорах в... | 16.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-16T18:55+0300

2025-05-16T18:55+0300

2025-05-16T18:55+0300

политика

рустем умеров

договоренность

обмен пленными

оценка

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/10/857657446_0:193:2328:1503_1920x0_80_0_0_b4082c722e854b79bd656d77686dfadb.jpg

МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Глава украинской делегации на переговорах с Россией в Стамбуле и министр обороны страны Рустем Умеров назвал важным достижением договоренность на переговорах в Стамбуле об обмене пленными 1000 на 1000. Первые за три года переговоры делегаций РФ и Украины под председательством министра иностранных дел Турции Хакана Фидана завершились в Стамбуле спустя почти два часа в 15.20 мск. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах в Стамбуле, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. "Мы обсудили освобождение... мы достигли договоренности обменять тысячу людей. Это важное достижение", - сказал Умеров на пресс-конференции после переговоров.

https://1prime.ru/20250516/talks-857655295.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рустем умеров, договоренность, обмен пленными, оценка