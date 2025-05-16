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Умеров оценил соглашение с Россией об обмене пленными - 16.05.2025, ПРАЙМ
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Умеров оценил соглашение с Россией об обмене пленными
Умеров оценил соглашение с Россией об обмене пленными - 16.05.2025, ПРАЙМ
Умеров оценил соглашение с Россией об обмене пленными
Глава украинской делегации на переговорах с Россией в Стамбуле и министр обороны страны Рустем Умеров назвал важным достижением договоренность на переговорах в... | 16.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-16T18:55+0300
2025-05-16T18:55+0300
политика
рустем умеров
договоренность
обмен пленными
оценка
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Глава украинской делегации на переговорах с Россией в Стамбуле и министр обороны страны Рустем Умеров назвал важным достижением договоренность на переговорах в Стамбуле об обмене пленными 1000 на 1000. Первые за три года переговоры делегаций РФ и Украины под председательством министра иностранных дел Турции Хакана Фидана завершились в Стамбуле спустя почти два часа в 15.20 мск. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах в Стамбуле, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. "Мы обсудили освобождение... мы достигли договоренности обменять тысячу людей. Это важное достижение", - сказал Умеров на пресс-конференции после переговоров.
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рустем умеров, договоренность, обмен пленными, оценка
Политика, Рустем Умеров, договоренность, обмен пленными, оценка
18:55 16.05.2025
 
Умеров оценил соглашение с Россией об обмене пленными

Умеров назвал важным достижением договоренность с Россией об обмене пленными

© РИА Новости . Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМинистр обороны Украины Рустем Умеров после переговоров между делегациями России и Украины в Стамбуле
Министр обороны Украины Рустем Умеров после переговоров между делегациями России и Украины в Стамбуле - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Глава украинской делегации на переговорах с Россией в Стамбуле и министр обороны страны Рустем Умеров назвал важным достижением договоренность на переговорах в Стамбуле об обмене пленными 1000 на 1000.
Первые за три года переговоры делегаций РФ и Украины под председательством министра иностранных дел Турции Хакана Фидана завершились в Стамбуле спустя почти два часа в 15.20 мск. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах в Стамбуле, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной.
Заявление российской делегации по итогам переговоров России и Украины - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2025
Переговоры России и Украины в Стамбуле завершились, сообщил Мединский
16:37
"Мы обсудили освобождение... мы достигли договоренности обменять тысячу людей. Это важное достижение", - сказал Умеров на пресс-конференции после переговоров.
 
ПолитикаРустем Умеровдоговоренностьобмен пленнымиоценка
 
 
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