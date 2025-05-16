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Доллар готовится завершить ростом к евро и иене четвертую неделю подряд - 16.05.2025, ПРАЙМ
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Доллар готовится завершить ростом к евро и иене четвертую неделю подряд
Доллар готовится завершить ростом к евро и иене четвертую неделю подряд - 16.05.2025, ПРАЙМ
Доллар готовится завершить ростом к евро и иене четвертую неделю подряд
Стоимость доллара слабо растет к евро и иене в пятницу вечером и готовится завершить четвертую неделю подряд в плюсе по отношению к этим валютам,... | 16.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-16T17:25+0300
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Стоимость доллара слабо растет к евро и иене в пятницу вечером и готовится завершить четвертую неделю подряд в плюсе по отношению к этим валютам, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.18 мск курс евро к доллару снижался до 1,1183 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1184 доллара за евро, курс доллара к иене поднимался до 145,78 иены с уровня предыдущего закрытия в 145,66 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) увеличился на 0,07% - до 100,88 пункта. С понедельника американская валюта подорожала к евро на 0,4%, к иене - на 0,1%, а ее индекс вырос на 0,5%. При сохранении текущей динамики это станет четвертой неделей подряд в плюсе для доллара. В пятницу инвесторы оценивают американскую макростатистику. Так, индекс потребительских настроений Мичиганского университета, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике страны, по предварительной оценке, в мае снизился до 50,8 пункта с уровня апреля в 52,2 пункта, в то время как аналитики ожидали роста значения. Кроме того, количество домов в США, строительство которых было начато в апреле, выросло меньше ожиданий - на 1,6%, до 1,361 миллиона.
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рынок, торги, сша
Экономика, Рынок, Торги, США
17:25 16.05.2025
 
Доллар готовится завершить ростом к евро и иене четвертую неделю подряд

Стоимость доллара слабо растет к евро и иене в пятницу вечером

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Стоимость доллара слабо растет к евро и иене в пятницу вечером и готовится завершить четвертую неделю подряд в плюсе по отношению к этим валютам, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.18 мск курс евро к доллару снижался до 1,1183 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1184 доллара за евро, курс доллара к иене поднимался до 145,78 иены с уровня предыдущего закрытия в 145,66 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) увеличился на 0,07% - до 100,88 пункта.
С понедельника американская валюта подорожала к евро на 0,4%, к иене - на 0,1%, а ее индекс вырос на 0,5%. При сохранении текущей динамики это станет четвертой неделей подряд в плюсе для доллара.
В пятницу инвесторы оценивают американскую макростатистику. Так, индекс потребительских настроений Мичиганского университета, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике страны, по предварительной оценке, в мае снизился до 50,8 пункта с уровня апреля в 52,2 пункта, в то время как аналитики ожидали роста значения.
Кроме того, количество домов в США, строительство которых было начато в апреле, выросло меньше ожиданий - на 1,6%, до 1,361 миллиона.
%Банкноты евро - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2025
Евро дорожает к доллару на данных из еврозоны
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