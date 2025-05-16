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Новостройки в России подорожали в апреле на 0,5%
Новостройки в России подорожали в апреле на 0,5% - 16.05.2025, ПРАЙМ
Новостройки в России подорожали в апреле на 0,5%
Стоимость квадратного метра на первичном рынке жилья России выросла в апреле в среднем на 0,5% после +1,1% в марте и +1% в феврале, подсчитали в госкомпании... | 16.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-16T14:30+0300
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Стоимость квадратного метра на первичном рынке жилья России выросла в апреле в среднем на 0,5% после +1,1% в марте и +1% в феврале, подсчитали в госкомпании "Дом.РФ". "Всего за четыре месяца 2025 года строящееся жилье подорожало на 2,9%, что по-прежнему ниже инфляции (3,2% по состоянию на 28 апреля 2025 года)", - говорится в сообщении компании. По ее данным, с начала года цены на первичном рынке жилья выросли почти во всех отслеживаемых компанией регионах - 63 из 68. В 30 из них темпы роста цен опережают среднероссийские значения. В их числе - Москва, где стоимость новостроек за январь-апрель выросла на 6,7%. Согласно статистике "Дом.РФ", быстрее всего цены растут в Севастополе (на +14% с начала года), в Смоленской (на +7,5%) и Орловской области (на +6,9%). Подешевели новостройки в Ульяновской области (на 3,5%), в Забайкальском крае (на 1,5%), в Хабаровском крае (на 0,6%), в Липецкой области (на 0,3%), в Амурской области (на 0,2%). Как отметил в компании, подорожание жилья во многом сдерживается стабилизацией спроса: в апреле продажи квартир в новостройках составили 1,8 миллиона квадратных метров, что соответствует среднемесячному уровню первого квартала 2025 года.
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Экономика, Недвижимость, Бизнес, МОСКВА, СЕВАСТОПОЛЬ, Орловская область, Дом.РФ
Новостройки в России подорожали в апреле на 0,5%
"Дом.РФ": стоимость квадратного метра на первичном рынке жилья в апреле выросла на 0,5%
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Стоимость квадратного метра на первичном рынке жилья России выросла в апреле в среднем на 0,5% после +1,1% в марте и +1% в феврале, подсчитали в госкомпании "Дом.РФ".
"Всего за четыре месяца 2025 года строящееся жилье подорожало на 2,9%, что по-прежнему ниже инфляции (3,2% по состоянию на 28 апреля 2025 года)", - говорится в сообщении компании.
По ее данным, с начала года цены на первичном рынке жилья выросли почти во всех отслеживаемых компанией регионах - 63 из 68. В 30 из них темпы роста цен опережают среднероссийские значения. В их числе - Москва, где стоимость новостроек за январь-апрель выросла на 6,7%.
Согласно статистике "Дом.РФ", быстрее всего цены растут в Севастополе (на +14% с начала года), в Смоленской (на +7,5%) и Орловской области (на +6,9%).
Подешевели новостройки в Ульяновской области (на 3,5%), в Забайкальском крае (на 1,5%), в Хабаровском крае (на 0,6%), в Липецкой области (на 0,3%), в Амурской области (на 0,2%).
Как отметил в компании, подорожание жилья во многом сдерживается стабилизацией спроса: в апреле продажи квартир в новостройках составили 1,8 миллиона квадратных метров, что соответствует среднемесячному уровню первого квартала 2025 года.
Ввод жилья в России вырос за четыре месяца на 6%