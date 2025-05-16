https://1prime.ru/20250516/domrf-857644937.html

Новостройки в России подорожали в апреле на 0,5%

Новостройки в России подорожали в апреле на 0,5% - 16.05.2025, ПРАЙМ

Новостройки в России подорожали в апреле на 0,5%

Стоимость квадратного метра на первичном рынке жилья России выросла в апреле в среднем на 0,5% после +1,1% в марте и +1% в феврале, подсчитали в госкомпании... | 16.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-16T14:30+0300

2025-05-16T14:30+0300

2025-05-16T14:30+0300

экономика

недвижимость

бизнес

москва

севастополь

орловская область

дом.рф

https://cdnn.1prime.ru/img/76210/66/762106637_0:96:2000:1221_1920x0_80_0_0_dd7cf17a051b401b928031aa8ef11a04.jpg

МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Стоимость квадратного метра на первичном рынке жилья России выросла в апреле в среднем на 0,5% после +1,1% в марте и +1% в феврале, подсчитали в госкомпании "Дом.РФ". "Всего за четыре месяца 2025 года строящееся жилье подорожало на 2,9%, что по-прежнему ниже инфляции (3,2% по состоянию на 28 апреля 2025 года)", - говорится в сообщении компании. По ее данным, с начала года цены на первичном рынке жилья выросли почти во всех отслеживаемых компанией регионах - 63 из 68. В 30 из них темпы роста цен опережают среднероссийские значения. В их числе - Москва, где стоимость новостроек за январь-апрель выросла на 6,7%. Согласно статистике "Дом.РФ", быстрее всего цены растут в Севастополе (на +14% с начала года), в Смоленской (на +7,5%) и Орловской области (на +6,9%). Подешевели новостройки в Ульяновской области (на 3,5%), в Забайкальском крае (на 1,5%), в Хабаровском крае (на 0,6%), в Липецкой области (на 0,3%), в Амурской области (на 0,2%). Как отметил в компании, подорожание жилья во многом сдерживается стабилизацией спроса: в апреле продажи квартир в новостройках составили 1,8 миллиона квадратных метров, что соответствует среднемесячному уровню первого квартала 2025 года.

https://1prime.ru/20250515/zhile-857610501.html

москва

севастополь

орловская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

недвижимость, бизнес, москва, севастополь, орловская область, дом.рф