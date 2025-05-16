https://1prime.ru/20250516/embargo-857625154.html

Страны ЕПС изучат введение полного торгового эмбарго в отношении России

Страны ЕПС изучат введение полного торгового эмбарго в отношении России - 16.05.2025, ПРАЙМ

Страны ЕПС изучат введение полного торгового эмбарго в отношении России

Страны европейского политического сообщества рассматривают возможность полного "торгового эмбарго" в отношении России . Об этом сообщает издание Politico со... | 16.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-16T08:39+0300

2025-05-16T08:39+0300

2025-05-16T08:48+0300

экономика

россия

politico

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/82772/59/827725933_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_24a337c3def76b5518793a06930a870e.jpg

МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Страны европейского политического сообщества рассматривают возможность полного "торгового эмбарго" в отношении России . Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на дипломатов.Очередной шестой по счету саммит Европейского политического сообщества пройдет в столице Албании Тиране в пятницу, его главными темами станут безопасность, ситуация на Украине, экономическое сотрудничество и миграция."Полное торговое эмбарго против России - является одним из вариантов, в то время как страны ЕС и их соседи... собираются в Албании", - говорится в сообщении издания.Отмечается, что страны Европы помимо полного эмбарго рассматривают возможность введения пошлин в отношении российского экспорта.Концепция Европейского политсообщества принадлежит президенту Франции Эммануэлю Макрону, о его создании было объявлено в мае 2022 года. В сообщество входят 27 государств-членов ЕС, страны Западных Балкан, Норвегия, Швейцария, Исландия, Лихтенштейн, Великобритания, Украина, Молдавия, Грузия, Турция, Армения и Азербайджан.Как заявлял Макрон, Европе нужна структура для развития сотрудничества в таких сферах как геополитика, энергетика, инфраструктура и транспорт со странами, с которыми невозможна такая тесная интеграция, как внутри Евросоюза.При этом Россию и Белоруссию в этот проект его организаторы не включили.

https://1prime.ru/20250515/sanktsii-857621176.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, politico, ес