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Страны ЕПС изучат введение полного торгового эмбарго в отношении России
Страны ЕПС изучат введение полного торгового эмбарго в отношении России - 16.05.2025, ПРАЙМ
Страны ЕПС изучат введение полного торгового эмбарго в отношении России
Страны европейского политического сообщества рассматривают возможность полного "торгового эмбарго" в отношении России . Об этом сообщает издание Politico со... | 16.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-16T08:39+0300
2025-05-16T08:39+0300
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Страны европейского политического сообщества рассматривают возможность полного "торгового эмбарго" в отношении России . Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на дипломатов.Очередной шестой по счету саммит Европейского политического сообщества пройдет в столице Албании Тиране в пятницу, его главными темами станут безопасность, ситуация на Украине, экономическое сотрудничество и миграция."Полное торговое эмбарго против России - является одним из вариантов, в то время как страны ЕС и их соседи... собираются в Албании", - говорится в сообщении издания.Отмечается, что страны Европы помимо полного эмбарго рассматривают возможность введения пошлин в отношении российского экспорта.Концепция Европейского политсообщества принадлежит президенту Франции Эммануэлю Макрону, о его создании было объявлено в мае 2022 года. В сообщество входят 27 государств-членов ЕС, страны Западных Балкан, Норвегия, Швейцария, Исландия, Лихтенштейн, Великобритания, Украина, Молдавия, Грузия, Турция, Армения и Азербайджан.Как заявлял Макрон, Европе нужна структура для развития сотрудничества в таких сферах как геополитика, энергетика, инфраструктура и транспорт со странами, с которыми невозможна такая тесная интеграция, как внутри Евросоюза.При этом Россию и Белоруссию в этот проект его организаторы не включили.
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россия, politico, ес
Экономика, РОССИЯ, Politico, ЕС
Страны ЕПС изучат введение полного торгового эмбарго в отношении России
Politico: страны ЕПС изучат введение полного торгового эмбарго в отношении РФ
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Страны европейского политического сообщества рассматривают возможность полного "торгового эмбарго" в отношении России . Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на дипломатов.
Очередной шестой по счету саммит Европейского политического сообщества пройдет в столице Албании Тиране в пятницу, его главными темами станут безопасность, ситуация на Украине, экономическое сотрудничество и миграция.
"Полное торговое эмбарго против России - является одним из вариантов, в то время как страны ЕС и их соседи... собираются в Албании", - говорится в сообщении издания.
Отмечается, что страны Европы помимо полного эмбарго рассматривают возможность введения пошлин в отношении российского экспорта.
Концепция Европейского политсообщества принадлежит президенту Франции Эммануэлю Макрону, о его создании было объявлено в мае 2022 года. В сообщество входят 27 государств-членов ЕС, страны Западных Балкан, Норвегия, Швейцария, Исландия, Лихтенштейн, Великобритания, Украина, Молдавия, Грузия, Турция, Армения и Азербайджан.
Как заявлял Макрон, Европе нужна структура для развития сотрудничества в таких сферах как геополитика, энергетика, инфраструктура и транспорт со странами, с которыми невозможна такая тесная интеграция, как внутри Евросоюза.
При этом Россию и Белоруссию в этот проект его организаторы не включили.
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