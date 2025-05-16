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Главы Минобороны ЕС обсудили сценарии после возможного перемирия на Украине
Главы Минобороны ЕС обсудили сценарии после возможного перемирия на Украине - 16.05.2025, ПРАЙМ
Главы Минобороны ЕС обсудили сценарии после возможного перемирия на Украине
Главы министерств обороны Италии, Франции, Германии, Польши и Великобритании провели встречу, на которой обсудили возможные сценарии развития событий в случае... | 16.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-16T17:19+0300
2025-05-16T17:19+0300
2025-05-16T17:19+0300
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РИМ, 16 мая - ПРАЙМ. Главы министерств обороны Италии, Франции, Германии, Польши и Великобритании провели встречу, на которой обсудили возможные сценарии развития событий в случае достижения перемирия на Украине. Об этом сообщил итальянский министр обороны Гуидо Крозетто."Сегодняшнее обсуждение позволило нам глубже рассмотреть возможные варианты в случае достижения перемирия на Украине, на которое мы все надеемся", - заявил Крозетто на пресс-конференции в Риме. Он подчеркнул, что участники встречи также сосредоточились на необходимости активных действий для достижения мира.Министр добавил, что страны ЕС продолжат координацию своих действий по оказанию помощи Украине. Это позволит избежать дублирования усилий и максимально эффективно использовать ресурсы для поддержки страны.
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Политика, Общество , Мировая экономика, УКРАИНА, Рим, ИТАЛИЯ
Главы Минобороны ЕС обсудили сценарии после возможного перемирия на Украине
Главы европейских МО обсудили сценарии после возможного достижения перемирия на Украине
РИМ, 16 мая - ПРАЙМ. Главы министерств обороны Италии, Франции, Германии, Польши и Великобритании провели встречу, на которой обсудили возможные сценарии развития событий в случае достижения перемирия на Украине. Об этом сообщил итальянский министр обороны Гуидо Крозетто.
"Сегодняшнее обсуждение позволило нам глубже рассмотреть возможные варианты в случае достижения перемирия на Украине, на которое мы все надеемся", - заявил Крозетто на пресс-конференции в Риме.
Он подчеркнул, что участники встречи также сосредоточились на необходимости активных действий для достижения мира.
Министр добавил, что страны ЕС продолжат координацию своих действий по оказанию помощи Украине. Это позволит избежать дублирования усилий и максимально эффективно использовать ресурсы для поддержки страны.
Переговоры России и Украины в Стамбуле завершились, сообщил Мединский