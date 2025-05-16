Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Главы Минобороны ЕС обсудили сценарии после возможного перемирия на Украине - 16.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250516/es-857657229.html
Главы Минобороны ЕС обсудили сценарии после возможного перемирия на Украине
Главы Минобороны ЕС обсудили сценарии после возможного перемирия на Украине - 16.05.2025, ПРАЙМ
Главы Минобороны ЕС обсудили сценарии после возможного перемирия на Украине
Главы министерств обороны Италии, Франции, Германии, Польши и Великобритании провели встречу, на которой обсудили возможные сценарии развития событий в случае... | 16.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-16T17:19+0300
2025-05-16T17:19+0300
политика
общество
мировая экономика
украина
рим
италия
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/78/842947861_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_90a07bed20844d28247bf89b613b8d0c.jpg
РИМ, 16 мая - ПРАЙМ. Главы министерств обороны Италии, Франции, Германии, Польши и Великобритании провели встречу, на которой обсудили возможные сценарии развития событий в случае достижения перемирия на Украине. Об этом сообщил итальянский министр обороны Гуидо Крозетто."Сегодняшнее обсуждение позволило нам глубже рассмотреть возможные варианты в случае достижения перемирия на Украине, на которое мы все надеемся", - заявил Крозетто на пресс-конференции в Риме. Он подчеркнул, что участники встречи также сосредоточились на необходимости активных действий для достижения мира.Министр добавил, что страны ЕС продолжат координацию своих действий по оказанию помощи Украине. Это позволит избежать дублирования усилий и максимально эффективно использовать ресурсы для поддержки страны.
https://1prime.ru/20250516/talks-857655295.html
украина
рим
италия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/78/842947861_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_e57c1e48c76bf4124be8ade19200eddf.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , мировая экономика, украина, рим, италия
Политика, Общество , Мировая экономика, УКРАИНА, Рим, ИТАЛИЯ
17:19 16.05.2025
 
Главы Минобороны ЕС обсудили сценарии после возможного перемирия на Украине

Главы европейских МО обсудили сценарии после возможного достижения перемирия на Украине

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
РИМ, 16 мая - ПРАЙМ. Главы министерств обороны Италии, Франции, Германии, Польши и Великобритании провели встречу, на которой обсудили возможные сценарии развития событий в случае достижения перемирия на Украине. Об этом сообщил итальянский министр обороны Гуидо Крозетто.
"Сегодняшнее обсуждение позволило нам глубже рассмотреть возможные варианты в случае достижения перемирия на Украине, на которое мы все надеемся", - заявил Крозетто на пресс-конференции в Риме.
Он подчеркнул, что участники встречи также сосредоточились на необходимости активных действий для достижения мира.
Министр добавил, что страны ЕС продолжат координацию своих действий по оказанию помощи Украине. Это позволит избежать дублирования усилий и максимально эффективно использовать ресурсы для поддержки страны.
Заявление российской делегации по итогам переговоров России и Украины - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2025
Переговоры России и Украины в Стамбуле завершились, сообщил Мединский
16:37
 
ПолитикаОбществоМировая экономикаУКРАИНАРимИТАЛИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала