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Главы Минобороны ЕС обсудили сценарии после возможного перемирия на Украине

Главы Минобороны ЕС обсудили сценарии после возможного перемирия на Украине - 16.05.2025, ПРАЙМ

Главы Минобороны ЕС обсудили сценарии после возможного перемирия на Украине

Главы министерств обороны Италии, Франции, Германии, Польши и Великобритании провели встречу, на которой обсудили возможные сценарии развития событий в случае... | 16.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-16T17:19+0300

2025-05-16T17:19+0300

2025-05-16T17:19+0300

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РИМ, 16 мая - ПРАЙМ. Главы министерств обороны Италии, Франции, Германии, Польши и Великобритании провели встречу, на которой обсудили возможные сценарии развития событий в случае достижения перемирия на Украине. Об этом сообщил итальянский министр обороны Гуидо Крозетто."Сегодняшнее обсуждение позволило нам глубже рассмотреть возможные варианты в случае достижения перемирия на Украине, на которое мы все надеемся", - заявил Крозетто на пресс-конференции в Риме. Он подчеркнул, что участники встречи также сосредоточились на необходимости активных действий для достижения мира.Министр добавил, что страны ЕС продолжат координацию своих действий по оказанию помощи Украине. Это позволит избежать дублирования усилий и максимально эффективно использовать ресурсы для поддержки страны.

https://1prime.ru/20250516/talks-857655295.html

украина

рим

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общество , мировая экономика, украина, рим, италия