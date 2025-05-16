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Евро дорожает к доллару перед выходом статистики по еврозоне

Евро дорожает к доллару перед выходом статистики по еврозоне - 16.05.2025, ПРАЙМ

Евро дорожает к доллару перед выходом статистики по еврозоне

Стоимость евро к доллару растет в пятницу утром перед выходом статистики по торговому балансу еврозоны от Евростата и индекса потребительских настроений... | 16.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-16T08:57+0300

2025-05-16T08:57+0300

2025-05-16T08:57+0300

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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Стоимость евро к доллару растет в пятницу утром перед выходом статистики по торговому балансу еврозоны от Евростата и индекса потребительских настроений Мичиганского университета, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.45 мск курс евро к доллару рос до 1,1214 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1184 доллара за евро. Курс доллара к иене в то же время снижался до 145,25 иены с уровня предыдущего закрытия в 145,66 иены за доллар, а индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,24%, до 100,57 пункта. Позднее в пятницу планируется выход данных по торговому балансу еврозоны статистическим агентством Евростат. Ожидается, что в феврале его профицит составил 24 миллиарда евро. Кроме того, будет опубликована предварительная оценка индекса потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающего степень доверия домохозяйств к экономике США. Согласно прогнозу, в мае показатель увеличился до 53,4 пункта с уровня апреля в 52,2 пункта. Рынки анализируют поступившие ранее в пятницу предварительные показатели ВВП Японии за первый квартал. Согласно данным правительства страны, ВВП Японии в первом квартале, по предварительной оценке, сократился на 0,7% в пересчете на год, сильнее ожиданий аналитиков в 0,2%. При этом к предшествовавшему кварталу ВВП Японии уменьшился на 0,2%, прогнозировалось снижение на 0,1%.

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рынок, торги, сша, евростат