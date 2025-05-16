Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Евро дорожает к доллару перед выходом статистики по еврозоне - 16.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250516/evro-857625347.html
Евро дорожает к доллару перед выходом статистики по еврозоне
Евро дорожает к доллару перед выходом статистики по еврозоне - 16.05.2025, ПРАЙМ
Евро дорожает к доллару перед выходом статистики по еврозоне
Стоимость евро к доллару растет в пятницу утром перед выходом статистики по торговому балансу еврозоны от Евростата и индекса потребительских настроений... | 16.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-16T08:57+0300
2025-05-16T08:57+0300
экономика
рынок
торги
сша
евростат
https://cdnn.1prime.ru/img/76199/97/761999758_177:0:4415:2384_1920x0_80_0_0_2ef6d9d51df48e03b3af0f942fa369e2.jpg
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Стоимость евро к доллару растет в пятницу утром перед выходом статистики по торговому балансу еврозоны от Евростата и индекса потребительских настроений Мичиганского университета, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.45 мск курс евро к доллару рос до 1,1214 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1184 доллара за евро. Курс доллара к иене в то же время снижался до 145,25 иены с уровня предыдущего закрытия в 145,66 иены за доллар, а индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,24%, до 100,57 пункта. Позднее в пятницу планируется выход данных по торговому балансу еврозоны статистическим агентством Евростат. Ожидается, что в феврале его профицит составил 24 миллиарда евро. Кроме того, будет опубликована предварительная оценка индекса потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающего степень доверия домохозяйств к экономике США. Согласно прогнозу, в мае показатель увеличился до 53,4 пункта с уровня апреля в 52,2 пункта. Рынки анализируют поступившие ранее в пятницу предварительные показатели ВВП Японии за первый квартал. Согласно данным правительства страны, ВВП Японии в первом квартале, по предварительной оценке, сократился на 0,7% в пересчете на год, сильнее ожиданий аналитиков в 0,2%. При этом к предшествовавшему кварталу ВВП Японии уменьшился на 0,2%, прогнозировалось снижение на 0,1%.
https://1prime.ru/20250515/kurs-857615939.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76199/97/761999758_706:0:3885:2384_1920x0_80_0_0_059cb117a870a4b97f06b6d58a24ce7d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, сша, евростат
Экономика, Рынок, Торги, США, Евростат
08:57 16.05.2025
 
Евро дорожает к доллару перед выходом статистики по еврозоне

Курс евро к доллару растет перед выходом статистики по торговому балансу еврозоны

© fotolia.com / ug%Банкноты евро
%Банкноты евро - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2025
© fotolia.com / ug
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Стоимость евро к доллару растет в пятницу утром перед выходом статистики по торговому балансу еврозоны от Евростата и индекса потребительских настроений Мичиганского университета, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.45 мск курс евро к доллару рос до 1,1214 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1184 доллара за евро.
Курс доллара к иене в то же время снижался до 145,25 иены с уровня предыдущего закрытия в 145,66 иены за доллар, а индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,24%, до 100,57 пункта.
Позднее в пятницу планируется выход данных по торговому балансу еврозоны статистическим агентством Евростат. Ожидается, что в феврале его профицит составил 24 миллиарда евро.
Кроме того, будет опубликована предварительная оценка индекса потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающего степень доверия домохозяйств к экономике США. Согласно прогнозу, в мае показатель увеличился до 53,4 пункта с уровня апреля в 52,2 пункта.
Рынки анализируют поступившие ранее в пятницу предварительные показатели ВВП Японии за первый квартал. Согласно данным правительства страны, ВВП Японии в первом квартале, по предварительной оценке, сократился на 0,7% в пересчете на год, сильнее ожиданий аналитиков в 0,2%. При этом к предшествовавшему кварталу ВВП Японии уменьшился на 0,2%, прогнозировалось снижение на 0,1%.
П/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2025
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 16 мая
Вчера, 18:10
 
ЭкономикаРынокТоргиСШАЕвростат
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала