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Евро дорожает к доллару на данных из еврозоны

Евро дорожает к доллару на данных из еврозоны - 16.05.2025, ПРАЙМ

Евро дорожает к доллару на данных из еврозоны

Стоимость евро к американской валюте в пятницу днем увеличивается, преодолев отметку в 1,12 доллара, после публикации данных из еврозоны, рынки ожидают... | 16.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-16T12:22+0300

2025-05-16T12:22+0300

2025-05-16T12:22+0300

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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Стоимость евро к американской валюте в пятницу днем увеличивается, преодолев отметку в 1,12 доллара, после публикации данных из еврозоны, рынки ожидают статистику из США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.13 мск курс евро к доллару растёт до 1,1201 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1184 доллара за евро. Курс доллара к иене в то же время снижается до 145,32 иены с уровня предыдущего закрытия в 145,66 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускается на 0,11%, до 100,7 пункта. Профицит внешнеторгового баланса еврозоны в марте вырос до 36,8 миллиарда евро после профицита в 24 миллиарда евро в феврале, сообщило ранее в пятницу европейское статагентство Евростат. Прогноз предполагал профицит только в 25 миллиардов. Инвесторы обратили внимание и на данные рынка труда Франции. Безработица в стране в первом квартале ожидаемо выросла до 7,4% с 7,3% в четвертом квартале прошлого года. Позднее в пятницу в США будет опубликована статистика о числе новостроек в стране. Аналитики ожидают показатель за апрель в 1,37 миллиона новостроек после 1,324 миллиона в марте. Также станут известны данные потребительских настроений. По прогнозу, индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по предварительной оценке, в мае увеличился до 53,4 пункта с уровня апреля в 52,2 пункта.

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рынок, сша, франция, евростат