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Евро дорожает к доллару на данных из еврозоны - 16.05.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250516/evro-857638741.html
Евро дорожает к доллару на данных из еврозоны
Евро дорожает к доллару на данных из еврозоны - 16.05.2025, ПРАЙМ
Евро дорожает к доллару на данных из еврозоны
Стоимость евро к американской валюте в пятницу днем увеличивается, преодолев отметку в 1,12 доллара, после публикации данных из еврозоны, рынки ожидают... | 16.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-16T12:22+0300
2025-05-16T12:22+0300
экономика
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Стоимость евро к американской валюте в пятницу днем увеличивается, преодолев отметку в 1,12 доллара, после публикации данных из еврозоны, рынки ожидают статистику из США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.13 мск курс евро к доллару растёт до 1,1201 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1184 доллара за евро. Курс доллара к иене в то же время снижается до 145,32 иены с уровня предыдущего закрытия в 145,66 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускается на 0,11%, до 100,7 пункта. Профицит внешнеторгового баланса еврозоны в марте вырос до 36,8 миллиарда евро после профицита в 24 миллиарда евро в феврале, сообщило ранее в пятницу европейское статагентство Евростат. Прогноз предполагал профицит только в 25 миллиардов. Инвесторы обратили внимание и на данные рынка труда Франции. Безработица в стране в первом квартале ожидаемо выросла до 7,4% с 7,3% в четвертом квартале прошлого года. Позднее в пятницу в США будет опубликована статистика о числе новостроек в стране. Аналитики ожидают показатель за апрель в 1,37 миллиона новостроек после 1,324 миллиона в марте. Также станут известны данные потребительских настроений. По прогнозу, индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по предварительной оценке, в мае увеличился до 53,4 пункта с уровня апреля в 52,2 пункта.
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рынок, сша, франция, евростат
Экономика, Рынок, США, ФРАНЦИЯ, Евростат
12:22 16.05.2025
 
Евро дорожает к доллару на данных из еврозоны

Курс евро к доллару растет после публикации данных из еврозоны и статистики из США

© fotolia.com / Franz Pfluegl%Банкноты евро
%Банкноты евро - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2025
© fotolia.com / Franz Pfluegl
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Стоимость евро к американской валюте в пятницу днем увеличивается, преодолев отметку в 1,12 доллара, после публикации данных из еврозоны, рынки ожидают статистику из США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.13 мск курс евро к доллару растёт до 1,1201 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1184 доллара за евро.
Курс доллара к иене в то же время снижается до 145,32 иены с уровня предыдущего закрытия в 145,66 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускается на 0,11%, до 100,7 пункта.
Профицит внешнеторгового баланса еврозоны в марте вырос до 36,8 миллиарда евро после профицита в 24 миллиарда евро в феврале, сообщило ранее в пятницу европейское статагентство Евростат. Прогноз предполагал профицит только в 25 миллиардов.
Инвесторы обратили внимание и на данные рынка труда Франции. Безработица в стране в первом квартале ожидаемо выросла до 7,4% с 7,3% в четвертом квартале прошлого года.
Позднее в пятницу в США будет опубликована статистика о числе новостроек в стране. Аналитики ожидают показатель за апрель в 1,37 миллиона новостроек после 1,324 миллиона в марте.
Также станут известны данные потребительских настроений. По прогнозу, индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по предварительной оценке, в мае увеличился до 53,4 пункта с уровня апреля в 52,2 пункта.
%Банкноты евро - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2025
Евро дорожает к доллару перед выходом статистики по еврозоне
08:57
 
ЭкономикаРынокСШАФРАНЦИЯЕвростат
 
 
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