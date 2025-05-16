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Франция нарастила закупки газа из России до максимума с 2022 года - 16.05.2025, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
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Франция нарастила закупки газа из России до максимума с 2022 года
Франция нарастила закупки газа из России до максимума с 2022 года - 16.05.2025, ПРАЙМ
Франция нарастила закупки газа из России до максимума с 2022 года
Франция в марте была основным европейским покупателем газа у России, приобретя его почти на 465 миллионов евро - это максимум с конца 2022 года, следует из... | 16.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-16T12:57+0300
2025-05-16T12:57+0300
энергетика
газ
франция
москва
венгрия
евростат
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Франция в марте была основным европейским покупателем газа у России, приобретя его почти на 465 миллионов евро - это максимум с конца 2022 года, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. Французские компании в начале весны увеличили закупки российского газа на четверть за месяц - до 464,9 миллиона евро. Больше последний раз было в декабре 2022 года (476,3 миллиона евро). В результате Франция осталась основным покупателем газа из России. Второе место заняла Венгрия, чей импорт за месяц снизился на 6,1% и составил 248 миллионов евро. Тройку лидеров замыкает Испания, которая за март нарастила покупки в 1,7 раза - до 141 миллиона евро. Увеличили импорт и Нидерланды - на 16%, до 131 миллиона евро. В то же время закупки Бельгии сократились на 58% и составили 92 миллиона евро, Греции - на 70%, до 67 миллионов евро. Другие страны приобрели газа на 25 миллионов евро. Впервые с 2008 года Италия не сообщила о прямых закупках газа у России.
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газ, франция, москва, венгрия, евростат
Энергетика, Газ, ФРАНЦИЯ, МОСКВА, ВЕНГРИЯ, Евростат
12:57 16.05.2025
 
Франция нарастила закупки газа из России до максимума с 2022 года

Евростат: Франция в марте стала основным европейским покупателем газа у России

© РИА Новости | Перейти в медиабанкУчасток магистрального газопровода
Участок магистрального газопровода
© РИА Новости
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Франция в марте была основным европейским покупателем газа у России, приобретя его почти на 465 миллионов евро - это максимум с конца 2022 года, следует из анализа РИА Новости данных Евростата.
Французские компании в начале весны увеличили закупки российского газа на четверть за месяц - до 464,9 миллиона евро. Больше последний раз было в декабре 2022 года (476,3 миллиона евро).
В результате Франция осталась основным покупателем газа из России. Второе место заняла Венгрия, чей импорт за месяц снизился на 6,1% и составил 248 миллионов евро. Тройку лидеров замыкает Испания, которая за март нарастила покупки в 1,7 раза - до 141 миллиона евро. Увеличили импорт и Нидерланды - на 16%, до 131 миллиона евро.
В то же время закупки Бельгии сократились на 58% и составили 92 миллиона евро, Греции - на 70%, до 67 миллионов евро. Другие страны приобрели газа на 25 миллионов евро.
Впервые с 2008 года Италия не сообщила о прямых закупках газа у России.
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ЭнергетикаГазФРАНЦИЯМОСКВАВЕНГРИЯЕвростат
 
 
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