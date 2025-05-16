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Афганистан получил преференции на ввоз плодоовощной продукции в ЕАЭС

Афганистан получил преференции на ввоз плодоовощной продукции в ЕАЭС - 16.05.2025, ПРАЙМ

Афганистан получил преференции на ввоз плодоовощной продукции в ЕАЭС

Афганистан в 2024 году получил тарифные преференции на ввоз плодоовощной продукции на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) более чем на 400 тысяч | 16.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-16T11:30+0300

2025-05-16T11:30+0300

2025-05-16T11:30+0300

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КАЗАНЬ, 16 мая - ПРАЙМ. Афганистан в 2024 году получил тарифные преференции на ввоз плодоовощной продукции на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) более чем на 400 тысяч долларов США, сообщил замглавы Федеральной таможенной службы (ФТС) Алексей Тимофеев. В ходе выступления на XVI Международном экономическом форуме "Россия - Исламский мир: KazanForum" представитель ФТС рассказал о применяемых в отношении ввозимой плодоовощной продукции из Афганистана в Россию мерах тарифного регулирования. Он напомнил, что в РФ действует единый таможенный тариф ЕАЭС. "Законодательством ЕАЭС предусмотрена возможность предоставления тарифных преференций провоза товаров из исламской республики Афганистан... Справочно: по итогам 2024 года в отношении товаров, происходящих из Афганистана, предоставлены тарифные преференции более чем на 400 тысяч долларов США", - сообщил Тимофеев. Согласно перечню развивающихся и наименее развитых стран, размещенному на сайте Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), Исламская Республика Афганистан находится в перечне наименее развитых стран – пользователей единой системы тарифных преференций Евразийского экономического союза. РИА Новости выступает информационным партнером XVI Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".

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афганистан, казань, сша, фтс россии