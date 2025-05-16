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В "Шереметьево" пресекли контрабанду золотых часов за 3,5 миллиона рублей - 16.05.2025, ПРАЙМ
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В "Шереметьево" пресекли контрабанду золотых часов за 3,5 миллиона рублей
В "Шереметьево" пресекли контрабанду золотых часов за 3,5 миллиона рублей - 16.05.2025, ПРАЙМ
В "Шереметьево" пресекли контрабанду золотых часов за 3,5 миллиона рублей
Шереметьевские таможенники обнаружили у пассажира из Китая незадекларированные золотые часы Hublot за 3,5 миллиона рублей, возбуждено уголовное дело, сообщает... | 16.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-16T11:46+0300
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МОСКВА, 16 мая – ПРАЙМ. Шереметьевские таможенники обнаружили у пассажира из Китая незадекларированные золотые часы Hublot за 3,5 миллиона рублей, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ФТС России. "Незадекларированные часы Hublot стоимостью 3,5 миллиона рублей обнаружили шереметьевские таможенники у иностранного гражданина из Китая. Ценный товар он пытался спрятать в кармане брюк", - говорится в сообщении. Уточняется, что инспекторы остановили пассажира в "зеленом" коридоре для выборочного контроля. В кармане брюк у него находился белый сверток с наручными часами. Экспертиза установила, что это оригинальные часы, изготовленные из золота 750-й пробы. Сумма неуплаченных таможенных платежей составила 768 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до миллиона рублей или лишения свободы на срок до пяти лет, сообщается в релизе.
https://1prime.ru/20250514/kontrabanda-857551528.html
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бизнес, россия, китай, москва, рф, фтс
Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, МОСКВА, РФ, ФТС
11:46 16.05.2025
 
В "Шереметьево" пресекли контрабанду золотых часов за 3,5 миллиона рублей

ФТС: у пассажира из Китая нашли золотые часы Hublot за 3,5 миллиона рублей

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкШереметьево временно закрывает пассажирский Терминал D
Шереметьево временно закрывает пассажирский Терминал D - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 16 мая – ПРАЙМ. Шереметьевские таможенники обнаружили у пассажира из Китая незадекларированные золотые часы Hublot за 3,5 миллиона рублей, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ФТС России.
"Незадекларированные часы Hublot стоимостью 3,5 миллиона рублей обнаружили шереметьевские таможенники у иностранного гражданина из Китая. Ценный товар он пытался спрятать в кармане брюк", - говорится в сообщении.
Уточняется, что инспекторы остановили пассажира в "зеленом" коридоре для выборочного контроля. В кармане брюк у него находился белый сверток с наручными часами. Экспертиза установила, что это оригинальные часы, изготовленные из золота 750-й пробы. Сумма неуплаченных таможенных платежей составила 768 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до миллиона рублей или лишения свободы на срок до пяти лет, сообщается в релизе.
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