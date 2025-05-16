https://1prime.ru/20250516/fts-857635956.html
В "Шереметьево" пресекли контрабанду золотых часов за 3,5 миллиона рублей
В "Шереметьево" пресекли контрабанду золотых часов за 3,5 миллиона рублей - 16.05.2025, ПРАЙМ
В "Шереметьево" пресекли контрабанду золотых часов за 3,5 миллиона рублей
Шереметьевские таможенники обнаружили у пассажира из Китая незадекларированные золотые часы Hublot за 3,5 миллиона рублей, возбуждено уголовное дело, сообщает... | 16.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-16T11:46+0300
2025-05-16T11:46+0300
2025-05-16T11:46+0300
бизнес
россия
китай
москва
рф
фтс
https://cdnn.1prime.ru/img/83639/15/836391513_0:90:1281:810_1920x0_80_0_0_a8e966ec27cb3b658e94865355b12d6d.jpg
МОСКВА, 16 мая – ПРАЙМ. Шереметьевские таможенники обнаружили у пассажира из Китая незадекларированные золотые часы Hublot за 3,5 миллиона рублей, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ФТС России. "Незадекларированные часы Hublot стоимостью 3,5 миллиона рублей обнаружили шереметьевские таможенники у иностранного гражданина из Китая. Ценный товар он пытался спрятать в кармане брюк", - говорится в сообщении. Уточняется, что инспекторы остановили пассажира в "зеленом" коридоре для выборочного контроля. В кармане брюк у него находился белый сверток с наручными часами. Экспертиза установила, что это оригинальные часы, изготовленные из золота 750-й пробы. Сумма неуплаченных таможенных платежей составила 768 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до миллиона рублей или лишения свободы на срок до пяти лет, сообщается в релизе.
https://1prime.ru/20250514/kontrabanda-857551528.html
китай
москва
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83639/15/836391513_40:0:1239:899_1920x0_80_0_0_73cf8871136afc59d2eb48dbf98912db.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, китай, москва, рф, фтс
Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, МОСКВА, РФ, ФТС
В "Шереметьево" пресекли контрабанду золотых часов за 3,5 миллиона рублей
ФТС: у пассажира из Китая нашли золотые часы Hublot за 3,5 миллиона рублей
МОСКВА, 16 мая – ПРАЙМ. Шереметьевские таможенники обнаружили у пассажира из Китая незадекларированные золотые часы Hublot за 3,5 миллиона рублей, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ФТС России.
"Незадекларированные часы Hublot стоимостью 3,5 миллиона рублей обнаружили шереметьевские таможенники у иностранного гражданина из Китая. Ценный товар он пытался спрятать в кармане брюк", - говорится в сообщении.
Уточняется, что инспекторы остановили пассажира в "зеленом" коридоре для выборочного контроля. В кармане брюк у него находился белый сверток с наручными часами. Экспертиза установила, что это оригинальные часы, изготовленные из золота 750-й пробы. Сумма неуплаченных таможенных платежей составила 768 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до миллиона рублей или лишения свободы на срок до пяти лет, сообщается в релизе.
В порту Петербурга пресекли контрабанду кокаина на 500 миллионов рублей