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В "Шереметьево" пресекли контрабанду золотых часов за 3,5 миллиона рублей

В "Шереметьево" пресекли контрабанду золотых часов за 3,5 миллиона рублей - 16.05.2025, ПРАЙМ

В "Шереметьево" пресекли контрабанду золотых часов за 3,5 миллиона рублей

Шереметьевские таможенники обнаружили у пассажира из Китая незадекларированные золотые часы Hublot за 3,5 миллиона рублей, возбуждено уголовное дело, сообщает... | 16.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-16T11:46+0300

2025-05-16T11:46+0300

2025-05-16T11:46+0300

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МОСКВА, 16 мая – ПРАЙМ. Шереметьевские таможенники обнаружили у пассажира из Китая незадекларированные золотые часы Hublot за 3,5 миллиона рублей, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ФТС России. "Незадекларированные часы Hublot стоимостью 3,5 миллиона рублей обнаружили шереметьевские таможенники у иностранного гражданина из Китая. Ценный товар он пытался спрятать в кармане брюк", - говорится в сообщении. Уточняется, что инспекторы остановили пассажира в "зеленом" коридоре для выборочного контроля. В кармане брюк у него находился белый сверток с наручными часами. Экспертиза установила, что это оригинальные часы, изготовленные из золота 750-й пробы. Сумма неуплаченных таможенных платежей составила 768 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до миллиона рублей или лишения свободы на срок до пяти лет, сообщается в релизе.

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