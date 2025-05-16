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ЕС сократил импорт трубопроводного газа из России до минимума за 25 лет
ЕС сократил импорт трубопроводного газа из России до минимума за 25 лет - 16.05.2025, ПРАЙМ
ЕС сократил импорт трубопроводного газа из России до минимума за 25 лет
Евросоюз в марте напрямую закупил у России трубопроводного газа на 340 миллионов евро, что стало минимальной стоимостью импорта с 1999 года, следует из данных... | 16.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-16T12:25+0300
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Евросоюз в марте напрямую закупил у России трубопроводного газа на 340 миллионов евро, что стало минимальной стоимостью импорта с 1999 года, следует из данных Евростата. Согласно ведомству, ЕС в начале весны приобрел у России трубопроводного газа на 339,8 миллиона евро, что на 42% меньше уровня месяцем ранее. В то же время поставки сжиженного природного газа в марте остались на уровне 830 миллионов евро, за счет чего в целом европейский импорт газа из России составил 1,17 миллиарда евро - на 17% меньше уровня месяцем ранее. Доля России в общих европейских закупках газа сократилась до 13,1% с 18,4% месяцем ранее.
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газ, мировая экономика, москва, ес, евростат
Энергетика, Газ, Мировая экономика, МОСКВА, ЕС, Евростат
ЕС сократил импорт трубопроводного газа из России до минимума за 25 лет
Евростат: ЕС в марте напрямую закупил у РФ трубопроводного газа на 340 млн евро
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Евросоюз в марте напрямую закупил у России трубопроводного газа на 340 миллионов евро, что стало минимальной стоимостью импорта с 1999 года, следует из данных Евростата.
Согласно ведомству, ЕС в начале весны приобрел у России трубопроводного газа на 339,8 миллиона евро, что на 42% меньше уровня месяцем ранее.
В то же время поставки сжиженного природного газа в марте остались на уровне 830 миллионов евро, за счет чего в целом европейский импорт газа из России составил 1,17 миллиарда евро - на 17% меньше уровня месяцем ранее.
Доля России в общих европейских закупках газа сократилась до 13,1% с 18,4% месяцем ранее.
Биржевые цены на газ в Европе выросли почти на 1 процента