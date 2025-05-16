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В Европе снизились цены на газ

В Европе снизились цены на газ - 16.05.2025, ПРАЙМ

В Европе снизились цены на газ

Биржевые цены на газ в Европе в пятницу опустились на 0,9% – до 404,7 доллара за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 16.05.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в пятницу опустились на 0,9% – до 404,7 доллара за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Июньские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 411,4 доллара за тысячу кубометров (+0,8%). Ценовой максимум составил 415,9 доллара (+1,9%), ценовой минимум – 403 доллара (-1,3%). Последние фьючерсы торговались по 404,7 доллара (-0,9%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 408,3 доллара за тысячу кубометров. "Котировки восьмой торговый день подряд стоят в коридоре 400-418 долларов. Все внимание - на стамбульские переговоры, где наконец-то встретились политики России и Украины. Первые заявления показывают, что стороны могут договариваться, но как и на каких условиях, покажут факты позже", - прокомментировал РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. Еще в середине февраля биржевой газ в Европе был значительно дороже – котировки впервые за два года превысили 630 долларов за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

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