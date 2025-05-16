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В ГД внесен законопроект о налоговых стимулах для долгосрочных сбережений
В ГД внесен законопроект о налоговых стимулах для долгосрочных сбережений - 16.05.2025, ПРАЙМ
В ГД внесен законопроект о налоговых стимулах для долгосрочных сбережений
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, направленный на совершенствование налоговых инструментов для формирования долгосрочных сбережений населения,... | 16.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-16T14:50+0300
2025-05-16T14:50+0300
2025-05-16T14:50+0300
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, направленный на совершенствование налоговых инструментов для формирования долгосрочных сбережений населения, следует из базы данных нижней палаты парламента. Документ направлен на стимулирование работодателей участвовать в формировании средств по программе долгосрочных сбережений (ПДС) в пользу своих работников, а граждан заключать договоры долгосрочного страхования жизни. Так, предлагается учитывать сберегательные взносы работодателей по ПДС в составе расходов при налогообложении прибыли организации, а также не облагать их страховыми взносами. При этом сберегательные взносы предлагается учитываться в расходах в размере, не превышающем 12% от суммы расходов на оплату труда, а страховыми взносами не облагать суммы в пределах 12% от базы для исчисления страховых взносов за конкретного работника за расчетный период, пояснял в четверг Минфин. При проверке условия минимального срока для получения налогового вычета предлагается учитывать факт обращения гражданина за выплатой по договору долгосрочных сбережений, а не момент наступления оснований для ее назначения. Также при переводе всех средств со счета долгосрочных сбережений в новый договор предлагают засчитывать срок действия старого договора, прекращенного в связи с таким переводом. Кроме того, в целях выравнивания условий налогообложения по "долгосрочным продуктам" для доходов в виде выплат по договорам долгосрочных сбережений устанавливается НДС в размере 13% и 15%, в зависимости от суммы налоговых баз. Аналогичный подход сейчас применяется для страховых выплат по договорам страхования, выплат по пенсионному обеспечению, доходов по операциям с ценными бумагами и операциям с производными финансовыми инструментами, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете. НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ И ДРУГИЕ ИЗМЕНЕНИЯ Законопроект распространяет возможность получения налогового вычета на долгосрочные сбережения граждан на страховые взносы по договорам страхования жизни, в том числе долевого страхования жизни. Одновременно сохраняется возможность применения старого года порядка определении налоговой базы по НДФЛ по договорам страхования жизни, заключенным до текущего года сроком от трех лет в отношении части страховых выплат, сформированных за счет инвестиционного дохода за каждый год действия договора до 2025 года. Для договоров дольше пяти лет документ предоставляет возможность применить по выбору старый порядок или освобождение от НДФЛ страховой выплаты, превышающей суммы внесенных страховых взносов, до 30 миллионов рублей. Но изменения не распространяются на договоры страхования жизни, по которым страховая премия была увеличена после 30 июня 2024 года или в которых предусмотрено условие их продления. До конца прошлого года страховые выплаты по договорам страхования жизни, связанные с дожитием застрахованного лица до определенного возраста или срока, либо в случае наступления иного события, учитывались при определении налоговой базы по НДФЛ только при превышении, которое определялось по специальному порядку с учетом среднегодовой ставки рефинансирования Банка России. С 2025 года такая налоговая преференция отменена.
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россия, финансы, рф, госдума, минфин, банк россия
Экономика, РОССИЯ, Финансы, РФ, Госдума, Минфин, банк Россия
В ГД внесен законопроект о налоговых стимулах для долгосрочных сбережений
В Госдуму внесли проект о налоговых инструментах для формирования долгосрочных сбережений
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, направленный на совершенствование налоговых инструментов для формирования долгосрочных сбережений населения, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Документ направлен на стимулирование работодателей участвовать в формировании средств по программе долгосрочных сбережений (ПДС) в пользу своих работников, а граждан заключать договоры долгосрочного страхования жизни. Так, предлагается учитывать сберегательные взносы работодателей по ПДС в составе расходов при налогообложении прибыли организации, а также не облагать их страховыми взносами.
При этом сберегательные взносы предлагается учитываться в расходах в размере, не превышающем 12% от суммы расходов на оплату труда, а страховыми взносами не облагать суммы в пределах 12% от базы для исчисления страховых взносов за конкретного работника за расчетный период, пояснял в четверг Минфин.
При проверке условия минимального срока для получения налогового вычета предлагается учитывать факт обращения гражданина за выплатой по договору долгосрочных сбережений, а не момент наступления оснований для ее назначения. Также при переводе всех средств со счета долгосрочных сбережений в новый договор предлагают засчитывать срок действия старого договора, прекращенного в связи с таким переводом.
Кроме того, в целях выравнивания условий налогообложения по "долгосрочным продуктам" для доходов в виде выплат по договорам долгосрочных сбережений устанавливается НДС в размере 13% и 15%, в зависимости от суммы налоговых баз.
Аналогичный подход сейчас применяется для страховых выплат по договорам страхования, выплат по пенсионному обеспечению, доходов по операциям с ценными бумагами и операциям с производными финансовыми инструментами, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете.
НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ И ДРУГИЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Законопроект распространяет возможность получения налогового вычета на долгосрочные сбережения граждан на страховые взносы по договорам страхования жизни, в том числе долевого страхования жизни.
Одновременно сохраняется возможность применения старого года порядка определении налоговой базы по НДФЛ по договорам страхования жизни, заключенным до текущего года сроком от трех лет в отношении части страховых выплат, сформированных за счет инвестиционного дохода за каждый год действия договора до 2025 года.
Для договоров дольше пяти лет документ предоставляет возможность применить по выбору старый порядок или освобождение от НДФЛ страховой выплаты, превышающей суммы внесенных страховых взносов, до 30 миллионов рублей. Но изменения не распространяются на договоры страхования жизни, по которым страховая премия была увеличена после 30 июня 2024 года или в которых предусмотрено условие их продления.
До конца прошлого года страховые выплаты по договорам страхования жизни, связанные с дожитием застрахованного лица до определенного возраста или срока, либо в случае наступления иного события, учитывались при определении налоговой базы по НДФЛ только при превышении, которое определялось по специальному порядку с учетом среднегодовой ставки рефинансирования Банка России. С 2025 года такая налоговая преференция отменена.
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