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В ГД внесен проект об учете выплат при оплате работы в выходные и праздники

В ГД внесен проект об учете выплат при оплате работы в выходные и праздники - 16.05.2025, ПРАЙМ

В ГД внесен проект об учете выплат при оплате работы в выходные и праздники

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесли в палату парламента законопроект, которым предлагается учитывать компенсационные и... | 16.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-16T17:31+0300

2025-05-16T17:31+0300

2025-05-16T17:31+0300

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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесли в палату парламента законопроект, которым предлагается учитывать компенсационные и стимулирующие выплаты при работе в выходные и праздники, документ доступен в думской электронной базе. "Предлагается распространить на оплату работ в выходные и нерабочие праздничные дни порядок ее определения, установленный для сверхурочных работ, включающий обязательный учет компенсационных и стимулирующих выплат", - сообщается в пояснительной записке к проекту. В настоящее время трудовым кодексом РФ устанавливаются разные порядки оплаты: за сверхурочную работу - с учётом оклада, компенсационных и стимулирующих выплат (ст. 152), а за работу в выходные и праздники - только исходя из оклада или тарифной ставки (ст. 153). В документах отмечается, что из-за этого работодателям выгоднее направлять сотрудников на работу в выходные, чем оформлять сверхурочные, так как это дешевле. Однако, по мнению авторов, работа в выходные и праздники более обременительна для работника и должна оплачиваться не менее, чем сверхурочная, а на фоне кадрового дефицита такая несправедливость усиливает напряженность в коллективе и снижает мотивацию. В связи с этим предлагается уравнять подход к оплате - учитывать компенсационные и стимулирующие выплаты и при работе в выходные и праздники.

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россия, общество , рф, госдума