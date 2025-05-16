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В Госдуме оценили заявления Зеленского о принадлежности Крыма

В Госдуме оценили заявления Зеленского о принадлежности Крыма - 16.05.2025, ПРАЙМ

В Госдуме оценили заявления Зеленского о принадлежности Крыма

Россия не нуждается в демагогических признаниях Владимира Зеленского о территориальной принадлежности Крыма и новых регионов, заявил РИА Новости депутат Госдумы | 16.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-16T03:08+0300

2025-05-16T03:08+0300

2025-05-16T03:08+0300

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – ПРАЙМ. Россия не нуждается в демагогических признаниях Владимира Зеленского о территориальной принадлежности Крыма и новых регионов, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев. Ранее Зеленский на пресс-конференции в Анкаре заявил, что Крым – это украинский полуостров и обсуждать территориальную принадлежность является нарушением конституции Украины. По его словам, Украина юридически не признает Крым и новые регионы частью России. "Россия не нуждается в демагогических признаниях Зеленского о принадлежности Крыма, Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Для нас важнее многомиллионное голосование жителей этих регионов на демократических референдумах за вхождение в Российскую Федерацию, чем мнение диктатора киевского режима", - сказал Ивлев агентству. При этом, по его словам, ссылка Зеленского на конституцию Украины несостоятельна. "На Украине нет всенародно принятой конституции. Украинские вожди ни разу в истории страны не доверили своему народу проголосовать за конституцию. В отличие от Конституции России, принятой на всенародном голосовании, конституция Украины принималась и изменялась только депутатами Верховной рады, кворум в которой составляет лишь 226 мандатов, находящихся под воздействием олигархических групп и агентов влияния зарубежных стран", - сказал депутат. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно". В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.

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общество , россия, крым, украина, симферополь, владимир зеленский, владимир путин, госдума, оон