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Хуснуллин рассказал, сколько потребуется на разминирование Курской области

Хуснуллин рассказал, сколько потребуется на разминирование Курской области - 16.05.2025, ПРАЙМ

Хуснуллин рассказал, сколько потребуется на разминирование Курской области

Добавлен бэкграунд | 16.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-16T03:11+0300

2025-05-16T03:11+0300

2025-05-16T03:11+0300

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Добавлен бэкграунд КАЗАНЬ, 16 мая - ПРАЙМ. Больше года потребуется на разминирование приграничья Курской области, потому что противник, пытаясь там закрепиться, сильно заминировал территорию, заявил РИА Новости вице-премьер России Марат Хуснуллин. Хуснуллин 6 мая посетил Курскую область по поручению президента России Владимира Путина. Он побывал в освобожденных населенных пунктах: Судже и Большом Солдатском. "Я, например, сравнивая с новыми территориями и зная, в каком состоянии там все населенные пункты, хочу сказать, что не такое сильное разрушение в Курской области. Оно, на наш взгляд, не глобальное. Это раз. Второе: там сейчас проблема даже не в вопросах, сколько понадобится времени (на восстановление - ред.), а сколько понадобится времени на разминирование. Вот это мы сейчас считаем. Потому что плотность минирования, к сожалению, высокая. Там даже меня больше беспокоит разминирование, чем восстановление. По объему восстановления это не такие большие объемы. Мы за последние годы научились достаточно быстро с этими вопросами справляться. Поэтому, как только закончится разминирование, а оно точно будет больше года, оно поэтапное будет", - заявил Хуснуллин РИА Новости на площадке XVI Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum". По его словам, глубина минирования на разных участках разная. "Все зависит от того, где шли бои. Потому что противник, чтобы закрепиться на территории, очень сильно заминировал территорию. Просто огромное количество заминированных территорий", - рассказал вице-премьер. Двадцать шестого апреля начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, последним на территории региона было освобождено от ВСУ село Горналь. РИА Новости выступает Генеральным медиапартнером и фотохостом форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".

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